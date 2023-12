Allegri, pareggio delusione | Ma per De Zerbi la gioia è irrefrenabile: ‘tifava’ contro, guadagnati 2 mln di euro

Il Brighton di Roberto De Zerbi strappa il giocatore alla Juventus. Tutto sotto gli occhi di Massimiliano Allegri. Trattativa in dirittura d’arrivo.

Il pareggio di qualche ora fa contro il Genoa di Alberto Gilardino ha impedito alla Juventus di Massimiliano Allegri di scavalcare l’Inter e issarsi in solitaria al primo posto in classifica. Un pareggio, quello contro la formazione genovese, arrivato al termine dell’ennesima brutta partita in cui i bianconeri sono apparsi più opachi del solito.

Se nelle scorse uscite Vlahovic e compagni erano infatti riusciti quasi sempre a portare a casa il risultato con il minimo sforzo e il minimo scarto, nella sfida contro il Grifone non sono invece stati in grado di controbattere al pareggio di Gudmundsson, arrivato dopo appena tre minuti dall’inizio del secondo tempo.

Un gol, quello dell’attaccante rossoblù, in seguito al quale, nei successivi 42 minuti, la Vecchia Signora non è riuscita a fare male a una squadra, quella genoana, che, sebbene messa ottimamente in campo dal suo allenatore, non ha fatto praticamente nulla per portare a casa i tre punti.

Tre punti che, qualora l’Inter vincesse a Roma contro la Lazio domani sera, andrebbero ad aggiungersi a quello che, ora come ora, separa in classifica nerazzurri e bianconeri. Un potenziale distacco di quattro punti che, nel caso si concretizzasse nelle prossime ore, metterebbe più di qualche pressione alla Juventus la quale, già a partire dal match esterno di domenica prossima contro il Frosinone, dovrà necessariamente riattaccare la spina.

Juventus, si è spenta la stella di Iling Junior: il talento inglese torna a casa

Mandato in campo da Allegri al 28′ del secondo tempo della sfida contro il Genoa, Iling Junior non ha dato alla Juventus quella spinta necessaria per portare a casa la vittoria. Impalpabile fino al fischio finale, il talento inglese pare aver perso quella magia che solo un anno fa lo aveva fatto balzare agli onori della cronaca in seguito all’ottima prestazione offerta in Champions League contro il Benfica.

Una prestazione, quella, che avrebbe potuto rappresentare il punto di partenza di una sua graduale affermazione con la maglia bianconera addosso la quale, però, anche a causa della fitta concorrenza nel suo ruolo, non è mai ovviamente arrivata. Dato quindi lo scarso minutaggio, l’attuale numero 17 della Vecchia Signora starebbe valutando l’idea di tornare in Inghilterra, dove risulta forte, ora come ora, l’interesse di una formazione attualmente impegnata nella corsa a un piazzamento europeo.

Juventus, De Zerbi chiama Iling Junior al Brighton: il classe 2003 può partire già a gennaio

Attualmente ottavo in Premier League con sei punti di ritardo sulla zona europea, il Brighton di Roberto De Zerbi è pronto a muoversi sul mercato in vista della seconda parte di stagione. Una seconda parte di stagione che, al di là degli impegni in campo nazionale (campionato ed Fa Cup), vedrà la formazione inglese impegnata, per la prima volta nella sua storia, nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea.

Una competizione europea, l’Europa League, nella quale gli uomini dell’ex tecnico del Sassuolo vogliono continuare a stupire dopo aver vinto il proprio raggruppamento davanti a Olympique Marsiglia e Ajax. Ed è proprio per continuare a stupire nella seconda competizione continentale che la società del presidente Bloom avrebbe chiesto alla Juventus informazioni su Iling Junior il quale, valutato intorno ai 18 milioni di euro, potrebbe accettare senza riserve il trasferimento in biancoblu già a gennaio. Agli ordini di De Zerbi, il 23enne nato a Islington avrebbe infatti sicuramente più spazio di quello finora avuto tra le file della Vecchia Signora la quale, ora come ora, pare più che disposta a privarsi del suo talento.