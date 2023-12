La peggior sconfitta per un atleta | Sinner, agghiacciante scoperta: ombre fuori dal campo, arriva il provvedimento

Sconfitta inaspettata per Jannik Sinner: il provvedimento nei suoi confronti è sembrato fin troppo pesante.

Un 2023 da ricordare per Jannik Sinner, orgoglio del tennis italiano. Il 22 enne altoatesino è stato assoluto protagonista dello sport in questione con la conquista di un master 1000 e gli ultimi giorni ai massimi livelli, con il secondo posto agli ATP Finals di Torino e l’importante contributo alla conquista della Coppa Davis con la Nazionale italiana dopo ben 47 anni dall’ultimo successo.

Con le sue prestazioni ha fatto appassionare milioni di italiani con alcune gare trasmesse in diretta sulla Rai. La sconfitta contro Nole Djokovic non ha scalfito un torneo giocato da vero campione, con i complimenti del serbo che si è confermato numero 1 del ranking maschile.

Il futuro del tennis mondiale è nelle sue mani e di altri rivali che si stanno imponendo, scalando la classifica e mostrando giocate da fuoriclasse. Adesso il meritato riposo prima di ricominciare dagli Australian Open.

La vittoria di un Grande Slam è tra gli obiettivi del 2024 di Jannik Sinner, che nel frattempo è rimasto spiazzato per non aver ricevuto un premio al quale ambiva particolarmente.

Carlos Alcaraz premiato come il tennista più professionale

Infatti il titolo di Stefan Edberg Sportmanship Award, dedicato al fair play, alla professionalità e all’integrità dentro e fuori dal campo è andato a Carlos Alcaraz. Premiato come il tennista più corretto del circuito, il campione spagnolo, vincitore di Wimbledon e numero 2 della classifica mondiale, si è detto molto soddisfatto.

Il classe 2003 di Murcia è il quarto spagnolo a ricevere il prestigioso onore degli ATP Awards, con Rafa Nadal che lo ha ottenuto ben cinque volte nel corso della sua carriera.

Sinner e Alcaraz, due talenti pronti a sfidarsi a colpi di racchetta

Si prospetta un avvincente testa a testa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella prossima stagione, con l’insidia rappresentata da Nole Djokovic che pare non essere ancora arrivato al tramonto della sua carriera, a discapito dell’età.

Sta per tornare in campo anche Matteo Berrettini, reduce da un infortunio agli US Open, e pronto a tornare a competere ad alti livelli e a confermarsi nella top 10 dei tennisti più talentuosi del ranking ATP. Musetti e Sonego cercheranno di migliorare la propria posizione, motivati dal trionfo conquistato pochi giorni fa con la maglia della Nazionale italiana.