Non lo poteva dire in pubblico | Nadal, rivelazione rubata dalla cam nascosta: tifose in lacrime

Il grande tennista, uno dei più grandi di sempre, si è lasciato scappare una confessione che continua a far discutere.

Insieme a Roger Federer, almeno fino alla fine dello scorso decennio, è stato protagonista di duelli infiniti e di partite bellissime che sono entrate di diritto nell’immaginario collettivo di tutti gli appassionati di tennis, ma in generale di tutti gli sportivi.

Rafa Nadal è stato sicuramente uno dei tennisti più forti di tutti i tempi e le sue imprese sui campi sono state offuscate soltanto dalla classe immensa del suo avversario/amico svizzero che nel corso degli anni lo ha battuto qualche volta, ma soprattutto ha avuto un pizzico di popolarità in più.

Ora, anche a causa dell’avanzare dell’età, Rafa si è visto poco ultimamente, soprattutto sui campi da tennis, ma a differenza proprio di Federer, ancora non ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. Anzi, nelle ultime dichiarazioni ufficiali ha deciso di rilanciare la sua candidatura per la prossima stagione tennistica.

Dopo un 2023 in cui ha disputato soltanto gli Australian Open e poi si è infortunato gravemente, quindi, Nadal pare pronto per affrontate il 2024 e farlo sui campi e con la racchetta in mano. La sfida a Novak Djokovic, che nel frattempo ha approfittato delle assenze prolungate dello spagnolo e di Federer per battere tutti i record di Slam vinti, quindi, è lanciata, ma anche al nostro Sinner che ormai pare pronto per il definitivo salto di qualità.

Nadal, storia finita o ancora c’è qualcosa da scrivere

Il 2024, quindi, ci dirà se Rafa Nadal saprà ancora regalare emozioni agli appassionati di tennis o se, al contrario, la sua straordinaria avventura nel circolo ATP sia arrivata al capolinea. Il tempo di fare bilanci e resoconti finali arriverà dopo, in un secondo momento.

Il dibattito su chi sia il GOAT del tennis, tra lui Djokovic e Federer, o altri campioni del passato, resta comunque apertissimo e vivrà nuovi capitoli della propria storia. Il più amato, come detto prima, sarà sempre e comunque Federer, Djokovic alla fine sarà il più vincente, ma Nadal non vuole gettare la spugna.

🚨 "Messi or Ronaldo?" Rafael Nadal 🗣️ : "Messi is better but I'm a Madrid fan" pic.twitter.com/LDaHuiMnog — Max Stéph (@maxstephh) December 13, 2023

Messi o CR7? La risposta di Nadal

Anche nel mondo del calcio, così come in tutti gli altri sport, il dibattito sul GOAT interessa e affascina milioni di persone. Una volta la partita si giocava tra Pelé e Maradona, mentre per le nuove generazioni il nuovo confronto, che ha appassionato anche i meno giovani negli ultimi quindici anni, non si può che fare tra Messi e Cristiano Ronaldo.

Messi o Cr7 è un ritornello che riecheggia spesso nella testa dei tanti appassionati di calcio e che, dopo una foto con i suoi fan, un tifoso ha posto anche a Rafa Nadal. Il campione spagnolo, in tutta tranquillità e in totale sincerità ha risposto: “Tifo Real Madrid ma Leo Messi è meglio”. Parole sorprendenti visto che Cristiano Ronaldo è stato il principale artefice nell’ultimo decennio delle vittorie del club per cui tifa Rafa.