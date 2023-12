Lukaku, benvenuto al compagno di sempre | Finalmente insieme a Roma: sogno avverato per Mourinho

I diversi e ripetuti infortuni porteranno i giallorossi a guardare al mercato: ecco l’opportunità che Tiago Pinto stava aspettando.

La sessione estiva di mercato della Roma è stata piuttosto complessa, a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario ma non solo. Il lungo infortunio di Tammy Abraham, rimediato nella giornata conclusiva della passata stagione, aveva creato un ulteriore buco da tappare, senza che vi fossero le disponibilità economiche per farlo. Tiago Pinto ha dovuto bussare a molte porte, prima di poter accontentare José Mourinho e regalargli un numero nove degno di essere chiamato tale.

E che numero nove! Nessuno a Trigoria si aspettava che i giallorossi potessero mettere le mani, seppur solo in prestito, su un giocatore del calibro del centravanti belga. Atterrato a Ciampino a fine agosto e accolto come se fosse un nuovo imperatore, Lukaku sta mantenendo fede alle aspettative nei suoi confronti, fin dal suo esordio da titolare contro l’Empoli.

Nelle 19 partite disputate sin qui, ha messo lo zampino in 14 occasioni: 12 reti e 2 assist, un contributo al gol ogni 132′. Tra i giocatori di Serie A, soltanto il suo vecchio compagno di reparto Lautaro Martinez è più prolifico. Un impatto di per sé importante, ma ancora di più per una squadra che non trova con facilità la via della porta.

A rendere ancora più entusiasti i tifosi giallorossi, la perfetta intesa che si è creata con Paulo Dybala: già in tre occasioni uno ha servito l’assist per l’altro. L’ultima volta è accaduto nel turno di campionato scorso contro la Fiorentina, prima che la Joya si fermasse per un problema muscolare.

Problemi e necessità

Gli infortuni rappresentano il problema numero uno di José Mourinho, che in questa stagione non ha mai avuto a disposizione al completo, neanche se escludessimo dal computo i lungodegenti Abraham e Kumbulla. In difesa, in particolar modo, i giallorossi stanno avendo problemi.

Smalling è, oramai, desaparecido: non si hanno più notizie di lui da settimane e l’ultima che si è visto in campo era durante la terza giornata di campionato contro il Milan, il 1° settembre. Inoltre, a breve Ndicka partirà per la Coppa d’Africa e potrebbe stare via fino a metà febbraio. Ecco perché Tiago Pinto sta sondando il mercato alla ricerca di un centrale e il nome in cima alla lista è quello di Arthur Theate.

Profilo

Compagno di nazionale proprio di Lukaku, il 23enne si era messo in luce negli ultimi due anni a Bologna e quest’estate è stato acquistato dal Rennes per 19 milioni di euro.

Pedina fondamentale dello scacchiere di Julien Stephan, sarà molto complesso strapparlo ai francesi, che chiedono almeno la cifra investita in estate. Inoltre, come sottolineato dal Corriere dello Sport, non hanno intenzione di accettare prestiti con diritti/obblighi di riscatto.