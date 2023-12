C’è un nuovo ‘caso Higuain’: stesso esito, cifre diverse | Allegri lo avrà gratis, 90 milioni risparmiati

Nuovo caso Higuain in Serie A, la Juventus sta per assicurarsi un nuovo talento in attacco ma stavolta a cifre ben diverse

Dopo aver vinto la classifica di capocannoniere con il Napoli e aver contribuito a un testa a testa emozionante con la Juventus, Gonzalo Higuain si è trasferito proprio ai bianconeri, con la contestazione dei tifosi che, a distanza di anni, non hanno ancora digerito l’operazione. All’epoca si è trattato di un momento rilevante del calcio italiano, data la cifra clamorosa di 90 milioni che furono versati nelle casse dei partenopei.

Una trattativa record che ha consentito ai campani di rivoluzionare la propria rosa sul mercato e gettare le basi di quella che poi è diventata la squadra che è riuscita a vincere lo Scudetto dopo ben 33 anni di distanza.

Maurizio Sarri, con il suo calcio propositivo, era riuscito a far esprimere al meglio il bomber argentino, prima di provare l’esperienza in Premier League con il Chelsea e ritornare in Italia sulla panchina della Lazio.

Terza stagione nella Capitale per il tecnico toscano, reduce da un secondo posto di assoluto livello ma in difficoltà in questo inizio di campionato con alti e bassi in termini di risultati e una squadra che fa fatica a ingranare, soprattutto in fase offensiva.

Felipe Anderson e il rinnovo che ancora manca con la Lazio

Non si mette bene per Sarri dato che potrebbe perdere a zero un giocatore che ritiene imprescindibile nel reparto d’attacco. Si tratta di Felipe Anderson, vicino alla presenza numero 300 con i biancocelesti.

Arrivato da giovanissimo alla Lazio, è esploso, poi è stato ceduto in Inghilterra ed è tornato, confermando i numeri importanti a cui aveva abituato la tifoseria. Il prossimo 30 giugno 2024 scade il suo contratto e ancora manca un accordo per prolungarlo.

La Juventus e l’ipotesi di acquistare a zero Felipe Anderson

Si prospetta quindi la possibilità per un club italiano di assicurarsi le prestazioni del talento brasiliano, classe 1993, che ancora ha molto da dare nel mondo del calcio. La Juventus potrebbe fare un pensiero, con un altro potenziale smacco nei confronti di mister Sarri che vedrebbe così passare ai bianconeri un altro giocatore che ha allenato, dopo Higuain.

Al momento non c’è nessuna trattativa in corso ma l’ipotesi non è da escludere, data la necessità della Juventus di rinforzare il suo centrocampo con giocatori di qualità.