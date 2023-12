È tutto quello che possiamo permetterci | Marotta, regalo low cost a Inzaghi: arriva il veterano della Serie B

Lo stop di Cuadrado costringe l’Inter a correre ai ripari: Ausilio e Marotta hanno già individuato il sostituto del colombiano. Gioca in Italia.

Il pareggio per 1-1 della Juventus sul campo del Genoa è stato accolto ovviamente con gioia in casa Inter. Attualmente in vantaggio di un punto sui rivali bianconeri, ma con una partita, quella contro la Lazio in programma domani alle 20.45, ancora da giocare, i nerazzurri sono pronti a sfruttare l’occasione per confermarsi ancora di più in solitaria al primo posto.

In caso di successo in casa dei biancocelesti, il Biscione porterebbe infatti a quattro i punti di vantaggio sulla seconda posizione degli uomini Massimiliano Allegri i quali, dal canto loro, sperano chiaramente in un passo falso dei meneghini in quel di Roma.

Veder volare a più quattro quest’ultimi rappresenterebbe un problema non di poco conto per la Vecchia Signora che, sebbene tuttora in corsa per lo scudetto, non sembra avere, stando almeno alla poca voglia di vincere mostrata poche ore fa in seguito al gol del pareggio di Gudmundsson, la stessa fame di vittorie del gruppo di Simone Inzaghi il quale, eccezion fatta per lo scivolone interno contro il Sassuolo dello scorso 27 settembre e i due pareggi contro la Real Sociedad in Champions League, ha fin qui vinto ben 15 delle 21 partite disputate tra Serie A ed Europa.

Un rendimento straordinario, quello della Benamata, frutto anche del grande lavoro del tecnico piacentino il quale, nell’imminente sessione invernale di trattative che scatterà tra poche settimane, potrebbe ricevere un regalo da parte del presidente Zhang, pronto a intervenire sul mercato per trovare un sostituto di Juan Cuadrado, il cui recente infortunio lo terrà fuori per almeno tre mesi.

Inter, Marotta pesca in Serie A il rinforzo per la difesa: arriva dal Cagliari

L’infortunio di Juan Cuadrado, che dovrebbe essere operato nei prossimi giorni, ha leggermente scombussolato i piani dell’Inter di Steven Zhang. Intenzionata a non intervenire sul mercato nel mese di gennaio, vista la rosa già ampia e competitiva a disposizione di Simone Inzaghi, la dirigenza nerazzurra è stata purtroppo obbligata a cambiare visione proprio a causa dello stop del colombiano.

Costretto a restare fermo ai box per almeno tre mesi, l’ex Juve dovrebbe essere sostituito da un giocatore attualmente militante in Serie A tra le file del Cagliari di Claudio Ranieri. Un giocatore, rispondente al nome di Nahitan Nandez che, sebbene centrale nei piani del tecnico romano, potrebbe trasferirsi a Milano tra poche settimane per una cifra intorno ai cinque milioni di euro.

Inter, non solo Nandez: occhi anche su Tiago Djalò del Lille

Vista la necessità di intervenire sul mercato a gennaio, l’Inter non avrebbe messo nel mirino solo Nandez del Cagliari, ma anche il difensore centrale del Lille, Tiago Djalò. Come ribadito recentemente dal direttore sportivo, Ausilio, il classe 2000 è infatti da tempo un obiettivo della società nerazzurra.

Valutato dal club francese poco più di cinque milioni di euro, il 23enne portoghese, esattamente come Nandez, potrebbe approdare all’ombra nerazzurra della Madonnina già nel corso delle prossime settimane. Una trattativa, quella tra Biscione e mastini, che, qualora andasse in porto, permetterebbe all’attuale numero tre della squadra di Paulo Fonseca, di ritornare nella città di Milano dopo i sei mesi del 2019 passati nella formazione primavera del Milan.