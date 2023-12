Allegri, pentimento dal passato | Prestito secco per 6 mesi: il difensore olandese torna a casa

Sta per tornare alla Juventus un difensore olandese a lungo nel mirino dei bianconeri, Max Allegri ha deciso di puntare su di lui per blindare il reparto

Secondo posto in classifica per la Juventus con i bianconeri in piena corsa per il titolo di campioni d’inverno dati i soli due punti di distacco dall’Inter capolista, a quattro giornate dal termine del girone d’andata. La squadra di Max Allegri ha stupito tifosi e opinionisti, approfittando dell’assenza di competizioni europee per puntare tutto sul campionato e concentrare ogni sforzo fisico e mentale nelle gare di Serie A.

Dieci partite d’imbattibilità, un filotto importante di risultati utili consecutivi che consente di allungare sul Milan terzo in classifica e sul Napoli, al momento quinto e avversario per il piazzamento Champions League che resta l’obiettivo primario dei bianconeri.

Colpisce la capacità della Juventus di giocare alla pari anche gli scontri diretti, con il cinismo tipico della grande squadra e dell’idea di calcio di mister Max Allegri, che sembra avere in pugno la rosa dei suoi giocatori.

Artefice di questo inizio di stagione sono le ottime prestazioni del reparto difensivo, con Danilo e Gatti sugli scudi e veri leader centrali in grado di dare sicurezza anche ai centrocampisti, così più spinti a impostare il gioco.

Il rinforzo in difesa per la Juventus arriva dalla Liga, ecco il suo nome

E proprio la difesa potrebbe essere rinforzata nel mercato invernale di gennaio, sfruttando gli ottimi rapporti tra Matteo Tognozzi e i bianconeri per ingaggiare un giovane prospetto che possa dare un’alternativa in più al tecnico livornese.

Adesso Tognozzi è il direttore sportivo del Granada. Il club che milita in Liga ha in rosa Dean Huijsen, centrale di nazionalità olandese che potrebbe approdare a Torino in prestito.

La Juventus e il mercato di riparazione che si avvicina

Il reparto che deve essere rinforzato maggiormente però resta il centrocampo e ne è ben consapevole il direttore sportivo juventino Cristiano Giuntoli, arrivato alla Continassa a luglio dopo essere stato protagonista della costruzione di un Napoli che ha stupito tutta Europa e vinto lo Scudetto.

Serviranno dei sacrifici in uscita per avere la liquidità economica necessaria per ingaggiare a titolo definitivo qualche top player in mezzo al campo o nella trequarti, ipotesi che la società bianconera sta valutando per un salto di qualità tecnico.