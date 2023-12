Mourinho, il Chelsea ti ama ancora | Altro regalo dopo Lukaku: prende maglia e armadietto di Spinazzola

Lo Special One sarà sempre amato da tutto l’ambiente Blues ed ora dopo Big Rom potrebbe ricevere un altro favore.

José Mourinho è sicuramente uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio e, quasi ovunque sia andato, ha lasciato il segno con trofei vinti anche quando sembrava decisamente improbabile. Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, ancora Chelsea, Manchester United, Roma. A parte nella sua esperienza al Tottenham, lo Special One ha vinto in tutte le squadre dove ha allenato.

Di queste, come detto, c’è una squadra che si è trovato a guidare per due periodi diversi di tempo. Mourinho ha legato la sua immagine al Chelsea, infatti, nel periodo che va dal 2004 al 2007 e in quello compreso tra il 2013 ed il 2015. Due parentesi piene di successi, soprattutto la prima in cui ha riportato la Premier League, nella Londra Blues, a distanza di cinquanta anni da quella che fino a quel momento era l’unica vinta da quelle parti.

In totale, quindi, nelle sue due esperienze al Chelsea, Mourinho ha portato a casa tre Premier League, tre Coppe di Lega (l’attuale Carabao Cup), una Fa Cup ed una Supercoppa Inglese. Al di fuori dei confini nazionali le cose sono andate meno bene rispetto ad altre squadre da lui allenate, con i londinesi che, in quel periodo, si sono dovuti arrendere per due volte (2005 e 2007) al Liverpool in semifinale.

Oltre i titoli, però, come accade praticamente ovunque, il marchio indelebile che José ha lasciato ai tifosi del Chelsea, ma in generale a tutto l’ambiente, è quello di un senso di appartenenza e di un’identità che da quelle parti ancora non era sentito in maniera così forte. Mou è rimasto nei cuori di tutti i tifosi delle squadre in cui ha allenato e a Londra non fanno di certo eccezione.

Mou, il tuo Chelsea ti dà una mano

Difficilmente ci saranno altre sue ex squadre che torneranno ad essere allenate da Mourinho e, quella a Londra, probabilmente sarà l’unica esperienza vissuta due volte. Nel frattempo, però, sia da allenatore del Manchester United che del Tottenham, sia di altre squadre, i destini suoi e dei Blues si sono incrociati altre volte.

Durante l’ultima estate, ad esempio, i dirigenti della sua ex squadra, anche se in maniera del tutto involontaria e dettata da loro interessi finanziari, hanno dato la possibilità alla Roma di portare a casa, con la formula del prestito oneroso, Romelu Lukaku. Il belga rappresentava l’attaccante che Mourinho tanto desiderava per la sua squadra.

Non solo Lukaku, altro affare sull’asse Londra-Roma?

Ora, dopo il belga, la storia potrebbe ripetersi. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, l’esterno sinistro olandese, Ian Maatsen potrebbe presto lasciare Londra per trovare maggiore fortuna in qualche altra squadra. Il classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, sta trovando poco spazio con Mauricio Pochettino e i dirigenti londinesi sarebbero disposti ad ascoltare eventuali offerte o proposte per il calciatore.

Maatsen potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio. Su di lui ci sarebbe, appunto, anche la Roma di José Mourinho che a fine stagione perderà Leonardo Spinazzola, il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2024. I giallorossi ci proveranno, ma difficilmente i londinesi apriranno ad un altro prestito come fatto con Lukaku.