L’ha chiesto Inzaghi | Marotta si è convinto: torna dal prestito, sarà adattato al posto di Cuadrado

Inter, il giocatore rientra dal prestito. Prenderà il posto dell’infortunato Cuadrado. Scetticismo tra i tifosi, ma a Inzaghi serve come il pane.

Archiviato il pareggio per 0-0 contro la Real Sociedad nell’ultimo match del gruppo D di Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi torna con la testa al campionato e mette nel mirino il match che, domenica alle 20.45, la vedrà impegnata sul terreno dell’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Un match, quello contro i biancocelesti, valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, al quale i nerazzurri arriveranno conoscendo già il risultato della Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata tra poche ore sul campo di Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino

Una Juventus che, quest’anno senza Europa a causa della penalizzazione inflittale al termine dello scorso campionato, proverà a giocare fino alla fine il ruolo di antagonista nella corsa al ventesimo scudetto del Biscione il quale, visti i tanti e complicati impegni, è pronto a tornare sul mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della seconda parte di stagione.

Una rosa che, sebbene già ampia e competitiva, ha fatto recentemente registrare alcuni stop nel suo reparto arretrato che, almeno fino all’apertura ufficiale della sessione invernale di trattative, costringeranno il tecnico piacentino ad utilizzare sempre gli stessi giocatori, limitando, di conseguenza, le sue rotazioni.

Inter, Cuadrado si opera: l’ex Juve starà fuori almeno tre mesi

Approdato all’Inter lo scorso luglio, dopo otto anni passati con la maglia dei rivali della Juventus, l’avventura di Juan Cuadrado in nerazzurro ha purtroppo subito un pesante stop. Nonostante il maggiore impiego degli ultimi tempi da parte di Inzaghi, il colombiano ha infatti deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i suoi fastidi al tendine d’Achille.

Un intervento, che dovrebbe essere effettuato nelle prossime settimane non appena Dumfries rientrerà dal suo infortunio, in seguito al quale il classe ’88 dovrebbe iniziare il percorso riabilitativo la cui durata è stimata in almeno tre mesi.

Inter, si valuta il rientro di Vanheusden dal prestito in Belgio

Visti i vari infortuni fatti registrare dal proprio reparto arretrato (Cuadrado, Dumfries, Pavard e De Vrij), l’Inter starebbe valutando la possibilità di richiamare dal prestito allo Standard Liegi, il difensore centrale, Zinho Vanheusden.

Legatosi al club belga lo scorso luglio con la formula del prestito con diritto di riscatto, vista la non centralità nei piani di Simone Inzaghi, il classe ’99 potrebbe clamorosamente tornare a Milano il prossimo gennaio per rinfoltire la rosa nerazzurra in vista della serrata seconda parte di stagione.