Non andare alla Juve, perdi solo tempo | Giuntoli, ti stanno sabotando: si è messo in mezzo… de Ligt

La Juventus potrebbe presto veder sfumare la trattativa: apprezzato da Allegri, il giocatore non arriverà a Torino a causa di de Ligt.

La storia d’amore tra la Juventus e Matthijs de Ligt non è sicuramente finita in malo modo, ma strascichi legati ad alcune dichiarazioni non proprio felici del giocatore nei confronti del club bianconero ancora permangono. Dichiarazioni, arrivate in seguito al suo passaggio al Bayern Monaco nell’estate dello scorso anno, che hanno indispettito un po’ ex compagni e addetti ai lavori della società piemontese.

Una società, quella torinese, che, come tutti sicuramente ricorderanno, acquistò il classe ’99 dall’Ajax, per ben 75 milioni di euro, nel luglio del 2019. Un acquisto, dettato dallo straordinario exploit del giocatore il quale, nella stagione 2018-2019, tra le altre cose, eliminò proprio con un suo gol la sua futura squadra dai quarti di finale della Champions League.

Un’annata, quella, caratterizzata dai successi in Eredivisie e Coppa d’Olanda, in seguito alla quale, una volta sbarcato a Torino, il roccioso difensore non riuscì purtroppo ripetersi sui livelli delle prestazioni che lo avevano fatto balzare agli onori della cronaca con la maglia dei Lancieri addosso.

Tre stagioni in chiaroscuro, quelle passate all’ombra zebrata della Mole dal 24enne nato a Leiderdorp, contraddistinte, ad ogni modo, da un bottino di otto gol in 117 presenze complessive e dalla conquista di uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

de Ligt, dalla Juventus al Bayern a suon di milioni e frecciatine

Legatosi al Bayern Monaco nell’estate dello scorso anno, per ben 67 milioni di euro, Matthijs de Ligt sembra non avere alcun rimpianto del suo passato alla Juventus. Una Juventus che, sedotta nell’estate di quattro anni fa dalle ottime prestazioni del giocatore durante la stagione 2018-2019, è stata poi da lui denigrata senza troppi complimenti una volta arrivata l’ufficialità del suo trasferimento in Germania.

Un trasferimento in terra teutonica in seguito al quale l’ex capitano dell’Ajax ha infatti spesso speso parole non proprio al miele nei confronti della società piemontese la quale, a suo dire, non aveva, e magari non ha tuttora, le stesse ambizioni europee del club bavarese il quale, al contrario, pare essere molto più organizzato, strutturato e preparato.

Juventus, idea van de Beek: il centrocampista olandese piace anche all’Eintracht Francoforte

Fuori ormai da tempo dai piani tecnico-tattici di Erik ten Hag al Manchester United, Donny van de Beek è pronto a lasciare l’Inghilterra per andare a cercare fortuna altrove. Legato ai Red Devils dal settembre 2020, il centrocampista olandese, come l’ex compagno de Ligt alla Juventus, non è riuscito a trovare sulla sponda rossa di Manchester quella continuità di rendimento che, soprattutto nell’annata 2018-2019 con la maglia dell’Ajax addosso, lo aveva fatto finire nella lista dei desideri di molti top club europei.

Top club europei come la Vecchia Signora che, dopo averlo seguito a lungo in passato, pare ora intenzionata a fare un nuovo tentativo per lui, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli pronto a giocare d’anticipo per battere la concorrenza dell’Eintracht Francoforte, desideroso, esattamente come i bianconeri, di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.