Napoli, fulmine a ciel sereno: Osimhen dice addio | Ufficiale il pagamento in due tranche, 25+75m

Il numero 9 pronto a dire addio: il bomber nigeriano, al centro di un affare dalle cifre straordinarie, è pronto a fare l’upgrade definitivo.

Victor Osimhen continua a essere il giocatore in più del Napoli. Reduce dalla vittoria del Pallone d’oro africano, il bomber nigeriano si prepara per la Coppa d’Africa che lo vedrà impegnato nel mese di gennaio, con un’assenza pesante per Walter Mazzarri che punterà su Giacomo Raspadori e su Simeone per segnare e risalire il più possibile una classifica che si fa complicata.

Ottavi di finale di Champions League intanto raggiunti con i tre punti conquistati nell’ultima gara del girone allo Stadio Diego Armando Maradona contro i portoghesi del Braga, con il sorteggio che potrebbe non essere favorevole dato il secondo posto.

A febbraio però il Napoli avrà di nuovo a disposizione il suo centravanti titolare. Adesso l’obiettivo è quello di agguantare e consolidare il quarto posto in classifica, al momento occupato dalla coppia formata da Bologna e Roma che si affronteranno questo fine settimana.

Qualche acciacco di troppo in questo inizio di stagione per Osimhen che comunque quando scende in campo dà sempre un contributo di rilievo e si fa trovare sempre pronto in area di rigore.

Victor Osimhen, addio alla carta base: la sua evoluzione nel videogioco EA FC 24

Ma se ADL è al lavoro per rinnovare alle giuste cifre il contratto del nigeriano, nel videogioco EA FC 24 Victor Osimhen dirà addio alla sua carta base: il suo rating (attualmente fermo a 88) può infatti upgradarsi fino a 91 attraverso l’evoluzione Trequartista. In tal mondo, la sua versione oro saluterà definitivamente per fare spazio alla nuova versione.

Il costo dell’operazione è di 25mila crediti per la carta base, 75mila per la sua evoluzione. Un valore elevato che testimonia quanto sia ritenuto un fuoriclasse all’estero il bomber del Napoli.

Who will you choose in this new EVO?#fc24 pic.twitter.com/PVmpZKhEo1 — Fut Sheriff (@FutSheriff) December 12, 2023

Il rapporto con i suoi ultimi allenatori

Con Luciano Spalletti Osimhen si è espresso al meglio. Il tecnico toscano lo ha sempre esaltato e spronato a fare di più e il rendimento della scorsa stagione è stato di altissimo livello come quello di tutta la sua squadra, protagonista dell’impresa di vincere di nuovo lo Scudetto 33 anni dopo l’ultimo trionfo.

Con Rudi Garcia non c’è mai stato feeling anzi più volte ha criticato anche in campo le sue scelte tattiche, mentre l’attuale allenatore partenopeo, Walter Mazzarri, tornato a Napoli dopo 10 anni, sa di poterlo gestire al meglio data la sua capacità empatica che ha dimostrato anche su precedenti panchine.