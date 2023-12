Miracolo sotto l’albero: torna già tra i convocati | Dybala, la gioia è incontenibile: OK dai dottori

Mourinho ha annunciato in conferenza stampa che il giocatore tornerà a disposizione già contro il Napoli.

Una vittoria convincente ma superflua. La Roma stende lo Sheriff Tiraspol senza troppe difficoltà, grazie ai gol di Lukaku, Belotti e del giovane Pisilli – al suo primo gol da professionista – e conferma il secondo posto nel gruppo G di Europa League. La simultanea vittoria dello Slavia Praga, infatti, “condanna” i giallorossi a dover disputare lo spareggio per guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale, esattamente come accaduto lo scorso anno.

«Paghiamo per colpe nostre», ha dichiarato José Mourinho nel postpartita ai microfoni di Sky Sport. «Ha pesato l’unica partita orribile, quella giocata in Repubblica Ceca. Il playoff significa giocare due partite in più per una rosa che non ha bisogno di giocare in più ma in meno».

Il sorteggio per stabilire l’avversario sarà effettuato lunedì 18 dicembre a Nyon, nel quartier generale dell’UEFA. La Roma affronterà una delle squadre retrocesse dalla Champions League: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys o Shakhtar Donetsk. Le regole vietano l’accoppiamento tra società della stessa federazione, dunque niente derby italiano con il Milan.

Ci sarà tempo, comunque, per prepararsi all’appuntamento, che vedrà la gara d’andata in programma il 15 febbraio e il ritorno la settimana successiva. Per i prossimi due mesi, dunque, l’unico pensiero dei giallorossi sarà rivolto al campionato, dove l’obiettivo è confermare il quarto posto.

Infortuni

Il 2023 si chiuderà con tre scontri diretti: Bologna, Napoli e Juventus. Il primo sarà affrontato senza lo squalificato Lukaku, mentre Paulo Dybala li salterà tutti a causa della lesione al flessore rimediata contro la Fiorentina. Un altro duro colpo per lo Special One, che non ha mai avuto la possibilità in questa stagione, fino ad ora, di avere a disposizione la rosa al completo.

Al Dall’Ara, oltre alla coppia d’attacco titolare, mancheranno Chris Smalling e i due lungodegenti, Tammy Abraham e Marash Kumbulla. Per quanto riguarda l’ex difensore del Verona, però, ci sono importanti novità.

Rientro

Nella conferenza stampa pre-Tiraspol, Mourinho ha dichiarato che il suo rientro è più vicino che mai: «Forse ce la può fare per il Napoli, ma solo per la panchina». Una buona notizia, considerando che a breve Ndicka partirà per la Coppa d’Africa e che Smalling sembra essere scomparso dai radar: non scende in campo dal 1° settembre.

Kumbulla è ai box dallo scorso aprile a causa della lesione al crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata nel corso della partita di Serie A contro il Milan.