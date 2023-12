Mourinho incredulo: sarà eletto nuovo presidente | Ratificato l’atto: cambio mansione immediato

José Mourinho ha ricevuto la notizia poche ore fa. Non se l’aspettava nessuno: cambia mansione e diventa subito presidente.

Da quando è tornato in Italia nel 2021, legandosi alla Roma della famiglia Friedkin, José Mourinho non ha mai perso occasione per far parlare di sé. Un tecnico senza mai peli sulla lingua, il portoghese, il quale ha sempre fatto della comunicazione, talvolta pungente, uno dei suoi cavalli di battaglia.

Un modo di comunicare basato quasi esclusivamente sulla schiettezza, quello dell’allenatore lusitano, che nel corso della sua lunga e vittoriosa carriera ha dato vita a scontri verbali più o meno rumorosi con arbitri, colleghi allenatori, giocatori e anche dirigenti dai quali, soprattutto nelle due esperienze italiane all’Inter prima e alla Roma adesso, non si è mai tirato indietro.

Scontri verbali sostenuti nella maggior parte dei casi durante conferenze stampa pre e post match nelle quali è spesso venuta fuori la parte forse più brutta di un tecnico che, sebbene preparatissimo e vincente, sembra quasi divertirsi nel generare polemiche delle quali, alla fine, nessuno se ne fa niente.

Polemiche attorno alle quali, ad ogni modo, ruotano fortunatamente anche notizie riguardanti il rettangolo verde sul quale, nelle prossime ore, Mourinho e la sua Roma si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League nel sesto e ultimo match del gruppo G contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol.

Mourinho-Lo Monaco: dopo 15 anni ci si ricorda ancora dello scontro tra il tecnico portoghese l’ex ad del Catania

Tra i vari scontri verbali avuti da José Mourinho nel corso degli anni con personalità legate al mondo del calcio, non si può non ricordare quello risalente al settembre 2008 con l’allora amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco. Un battibecco generatosi precisamente in seguito a Inter-Catania del 13 settembre 2008, che portò il dirigente rossoazzurro a scagliarsi contro il tecnico portoghese, reo di aver rilasciato dichiarazioni a sproposito al termine del match.

Una reazione a tratti verbalmente scomposta, quella del responsabile catanese, alla quale l’allenatore lusitano rispose con ironia nei giorni successivi alludendo al fatto di conoscere solamente “Monaco di Tibet, Bayern Monaco, Monaco di Montecarlo e Grand Prix di Monaco”.

Pietro Lo Monaco, da dirigente a presidente: vicina l’acquisizione del Novara

Tempo poche ore e Pietro Lo Monaco diventerà il nuovo presidente del Novara Calcio. Nella giornata di oggi (mercoledì 13 dicembre), il dirigente campano dovrebbe infatti acquistare al simbolico prezzo di un euro la società piemontese dal dimissionario presidente, Massimo Ferranti.

Insieme a persone valide ed esperte come l’imprenditore cuneese Fabrizio Boveri e l’ex presidente del Trapani, Marco La Rosa, Lo Monaco dovrebbe innanzitutto puntare a salvare la squadra, attualmente ultima nel girone A di Serie C, dopodiché dovrebbe provare a gettare le basi per un ritorno nel calcio dei grandi che, come le menti più ferrate sicuramente ricorderanno, manca in terra piemontese ormai dalla stagione 2011-2012.