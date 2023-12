Ufficiale: Juve trasmessa in chiaro | Serie A, decreto firmato: non servirà più l’abbonamento Dazn

L’abbonamento a Dazn non servirà più: la Serie A verrà tramessa in chiaro d’ora in poi. La Juventus farà da apripista.

Assistere a una partita di Serie A trasmessa in chiaro è sicuramente il sogno di tutti i tifosi di calcio italiani. Sorvolando sulle gare di Coppa Italia e Supercoppa Italiana trasmesse, ora come ora, esclusivamente dalle reti Mediaset, quelle del massimo campionato nostrano di calcio non sono mai state mandate in onda su piattaforme che non fossero a pagamento.

Per godere della visione di tutte le partite del campionato di Serie A 2023-2024 è infatti necessario disporre almeno dell’abbonamento alla piattaforma streaming, Dazn la quale, insieme a Sky, è attualmente il principale distributore di eventi calcistici italiani trasmessi su schermo nel nostro paese.

Un distributore che, sulla scia di quanto già fatto in Germania lo scorso weekend, potrebbe presto permettere anche agli abbonati italiani di assistere in chiaro ai match delle venti squadre del nostro massimo campionato. Una visione in chiaro, che potrà essere sfruttata gratuitamente sempre dopo essersi iscritti alla piattaforma, che permetterà agli utenti di assistere tramite app, senza costi aggiuntivi, a tutti gli eventi selezionati.

Una mossa, come detto, già sperimentata in Germania lo scorso fine settimana con la trasmissione in chiaro di Juventus-Napoli, che il servizio nato a Londra nel 2015 è pronto a testare anche in Italia con il dichiarato obiettivo di incrementare il numero di abbonamenti e migliorare il rapporto con gli utenti già presenti.

Dazn gratis in Germania: non solo Juventus-Napoli, ecco tutti gli altri eventi trasmessi in chiaro

Juventus-Napoli, sfida valevole per la quindicesima giornata di campionato in Serie A, ha fatto, come detto, da apripista a quella che si prospetta essere la nuova frontiera delle partite trasmesse in tv. Distribuito in chiaro in Germania, mediante l’app di Dazn, il big match tra bianconeri e azzurri ha gettato le basi di un nuovo modo di assistere alle partite mai sperimentato prima.

Un modo di assistere alle gare, sicuramente innovativo e volto ad attirare ancora più utenti sulla piattaforma, che ha permesso, sempre agli abbonati teutonici, di godere non solo della partita tra Vecchia Signora e partenopei, ma anche di quelle tra Paris Saint Germain e Nantes e tra Atletico Madrid e Almeria.

Dazn gratis nei mercati di lingua tedesca: a breve l’estensione su scala globale

Dell’idea di trasmettere in chiaro, ora come ora solo in Germania, vari eventi accuratamente selezionati, ha parlato nei giorni scorsi l’amministratrice delegata di Dazn nei paesi di lingua tedesca, nonché chief marketing officer della società, Alice Mascia la quale, commentando orgogliosamente la nuova offerta gratuita disponibile, per ora, solo sul territorio teutonico, ha dichiarato:

“La nostra visione di Dazn è quella di fornire l’esperienza sportiva più innovativa per quanti più fan possibili su scala globale. Per questo motivo siamo molto lieti di offrire ora l’opportunità di provare una selezione dei nostri contenuti sportivi di alta qualità gratuitamente tramite l’app Dazn, inizialmente nei paesi di lingua tedesca prima del lancio globale. Crediamo fermamente che un accesso più ampio alla nostra piattaforma con la più ampia gamma di sport sul mercato possa essere la chiave per il continuo successo di Dazn, perché per noi si tratta anche di condividere il fascino dello sport con quante più persone possibili“.