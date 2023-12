Smalling, stappato lo champagne | Rientro miracoloso: torna tra i convocati già per la prossima

Finalmente arriva il rientro per Smalling, dopo il lungo infortunio il ritorno in campo è previsto già per il prossimo weekend

Roma reduce dal pareggio nel big match della giornata numero 15 del campionato di Serie A contro la Fiorentina. Una gara gestita nel primo tempo grazie al vantaggio immediato con la rete di Romelu Lukaku ma con i Viola che sono usciti allo scoperto e hanno trovato il meritato pari nel finale dopo una doppia espulsione che ha colpito i giallorossi, con conseguenti polemiche da parte della panchina.

Mancata vittoria che ha impedito alla squadra di José Mourinho di approfittare dei passi falsi delle rivali al quarto posto per allungare in classifica, data la sconfitta del Napoli e il pari della Lazio sul campo di un Verona in netta difficoltà.

Una situazione difensiva da sistemare anche se rispetto all’inizio di stagione le reti subite sono diminuite parecchio. Pesa l’assenza di Chris Smalling al centro del reparto. Il difensore inglese si è infortunato contro il Milan e doveva essere un problema di scarsa entità.

Ciò non è stato, anzi la Roma ha dovuto fare a meno del perno della sua difesa per molte partite, con Mourinho che si è detto contrariato in più occasioni per l’indisponibilità di un giocatore per lui chiave.

Kumbulla di nuovo a disposizione per la Roma, Smalling ancora k.o.

Nella delicata sfida del prossimo fine settimana a Bologna la Roma potrà però contare sul contributo di Kumbulla. Il difensore è tornato in gruppo ed è pronto a tornare a disposizione dell’allenatore.

Una magra consolazione per Smalling sapere di poter contare sul suo sostituto in ottica Roma. L’ipotesi di una sua cessione non è da escludere con alcuni club arabi che si sarebbero fatti avanti per ingaggiarlo.

La Roma pronta allo scontro al vertice contro il Bologna

Si tratta di un vero scontro in zona Champions quello che vedrà impegnata la Roma a Bologna, con gli uomini di Thiago Motta che hanno agganciato i giallorossi al quarto posto dopo il blitz di Salerno.

Un risultato incredibile per gli emiliani, mai così in alto dal 2002. Un ciclo vincente quello del tecnico italo-brasiliano, alla seconda stagione al timone del Bologna e con la tifoseria che adesso può sognare in grande. Mourinho dovrà fare a meno di Lukaku e di Zalewski, entrambi squalificati, ma con Belotti pronto a far male alla retroguardia avversaria.