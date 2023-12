Apocalisse Nazionale: esonerato il CT | Berardi l’ha saputo per primo, gravi divergenze con la Federazione

Fulmine a ciel sereno in Nazionale, arriva l’esonero del commissario tecnico, decisive le diversità di vedute con la Federazione

Nei giorni a ridosso di Ferragosto il mondo del calcio italiano ha ricevuto un vero e proprio fulmine a ciel sereno con le dimissioni del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. L’allenatore ha guidato l’Italia alla storica vittoria dell’Europeo nel 2021 con una cavalcata incredibile terminata con il successo ai rigori a Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Un ciclo che non è proseguito con parte della rosa che si è sentita appagata per questo risultato e con gli azzurri che hanno fallito per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali, uno smacco che ha deluso tutto il Paese.

Questo fallimento ha portato nei mesi successivi Mancini a meditare il suo addio, fatto che è avvenuto però poco prima delle partite decisive per le qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania, con il suo passaggio alla guida dell’Arabia Saudita che ha destato sospetti.

Al suo posto è stato scelto come CT Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria dello Scudetto con il Napoli, trofeo che mancava da 33 anni ai partenopei, avvenuto grazie a un gioco propositivo che ha colpito tutta Europa.

San Marino esonera Costantini, cambio di commissario tecnico per la Nazionale

Una Nazionale amica dell’Italia, quella di San Marino, si è trovata costretta a cambiare guida tecnica. La federazione locale ha deciso di esonerare mister Costantini, al termine del girone di qualificazione agli Europei.

A ricevere la notizia i giocatori di San Marino, tra cui l’attaccante Filippo Berardi, omonimo del bomber e bandiera del Sassuolo, tra i più pericolosi della giovane e ambiziosa squadra della piccola Repubblica.

L’Italia in vista degli Europei 2024, Spalletti pronto a dare il meglio

Spalletti, invece, è riuscito a staccare il pass per i prossimi Europei, in cui l’Italia partirà da campione in carica, con l’obiettivo di andare il più avanti possibile nella manifestazione, malgrado il girone di ferro con Spagna, Croazia ed Albania. La Federazione ha piena fiducia nei confronti del mister che si gioca molto con questo torneo.

Luciano Spalletti sta monitorando diversi giocatori e valuterà chi riterrà più in forma a maggio, pronto a sorprendere con le convocazioni e a dare spazio anche a giovani promettenti che si stanno imponendo nel campionato di Serie A.