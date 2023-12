Clamoroso Neymar: accordo in Serie A col presidente | Smentito il ritiro, sarà ratificato ad agosto

Il fuoriclasse brasiliano che sarà out per tutta la stagione per un grave infortunio ha trovato l’accordo con il Presidente del club.

Per alcuni è una vera e propria maledizione, per altri invece è semplicemente il frutto della sua scarsa attitudine al sacrificio e ad una vita che non è più propriamente quella di un atleta. Fatto sta che da qualche stagione, ormai, gli infortuni capitati a Neymar sono davvero tanti e spesso lo hanno costretto a saltare gran parte dell’annata calcistica.

Una consuetudine che si era già manifestata nei suoi anni al Paris Saint Germain, soprattutto gli ultimi, in cui il fuoriclasse brasiliano ha dovuto saltare per gravi infortuni, o ripetute noie muscolari, la parte centrale della stagione, ma soprattutto le partite decisive ad eliminazione diretta in Champions del club parigino.

In estate ci fu il suo passaggio dal Paris Saint Germain all’Al-Hilal. Novanta milioni di euro per il cartellino, circa 270 al calciatore per appena due anni di contratto (fino al giugno 2025). Un accordo faraonico, il più oneroso della storia della Saudi Pro League, ma che al momento si è rivelato fallimentare. Neymar, infatti, ha giocato soltanto cinque partite ufficiali con la sua nuova maglia, realizzando una sola rete.

Poi il grave infortunio nel match tra Brasile e Uruguay di metà ottobre e la doppia pesantissima rottura: crociato e legamento anteriore del ginocchio. Un dolore fortissimo e le lacrime in campo, prima di essere trasportato fuori ed avere una diagnosi che significa, per forza di cose, stagione finita anticipatamente già ad ottobre. Per O’Ney sarà quasi impossibile partecipare anche alla Copa America, con la Nazionale Carioca, che si terrà tra giugno e luglio prossimi.

Neymar, una carriera inesorabilmente in discesa

La sua prima stagione all’Al-Hilal, quindi, è durata appena cinque partite e si può ritenere fallimentare, soprattutto se relazionata ai soldi investiti dal club saudita tra cartellino e ingaggio. Neymar, che ormai ha già 31 anni, ha fatto innamorare tanti appassionati delle sue gesta tecniche soprattutto quando vestiva la maglia del Barcellona, poi però si è un po’ perso, soprattutto tra i suoi anni parigini e le difficoltà di imporsi con la maglia della Nazionale, non riuscendo a vincere qualcosa di importante come fatto invece da tanti suoi illustri predecessori.

Uno dei tanti talenti, anzi in questo caso fenomeni e fuoriclasse brasiliani, che non hanno rispettato appieno le attese e le enormi potenzialità. D’altronde O’Ney aveva già strabiliato tutti con la maglia del Santos, con cui è cresciuto e che ha indossato da professionista dal 2009 al 2013, vincendo una Coppa Libertadores e una Recopa Sudamericana.

Santos, ecco l’incredibile richiesta di Neymar

Ora, anche il suo vecchio club vive un momento terribile con la prima storica retrocessione nella Serie B brasiliana avvenuta soltanto pochi giorni fa. I vertici del club paulista hanno deciso di ritirare la maglia numero dieci appartenuta al grande Pelé finché il club non sarà tornato in Prima divisione. Ma non è tutto. A Globoesporte, infatti, il Presidente Marcelo Teixeira ha raccontato un retroscena che ha dell’incredibile.

Oltre alla maglia del grande Pelé, infatti, finché il Santos non tornerà nella massima serie brasiliana non sarà possibile indossare nemmeno la maglia numero undici indossata da Neymar ai tempi in cui giocava nel club. La richiesta di ritiro temporaneo della maglietta è stata fatta direttamente da O’Ney che ha preteso e ottenuto lo stesso trattamento riservato a Pelé da parte della sua ex squadra.