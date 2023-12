Mi manda Leo Messi | Pioli, arriva come “risarcimento” Champions: in prestito il talento francese

Il Milan prende in prestito il forte giocatore francese. Arriverà in Italia nella sessione invernale di trattative. Aiuterà la squadra nella corsa Champions.

Nonostante la vittoria in rimonta a St James’ Park contro il Newcastle di qualche ore fa, il Milan di Stefano Pioli dice addio alla Champions League. I gol di Pulisic e Chukwueze non bastano infatti al Diavolo per arrivare agli ottavi di finale dove, invece, giocherà il Paris Saint Germain, al quale serviva un punto in casa del Borussia Dortmund per garantirsi il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Una fase a eliminazione diretta alla quale i parigini accedono non senza polemiche, visto il pareggio agguantato in extremis nel match contro la formazione di Eddi Howe lo scorso 28 novembre. Un pareggio, quello, raggiunto dagli uomini di Luis Enrique grazie a un rigore assai dubbio concesso dall’arbitro Marciniak e poi trasformato da Kylian Mbappé nei minuti di recupero del secondo tempo.

Un 1-1 immeritato, quello portato a casa dalla formazione transalpina, che ha di fatto tagliato le gambe a Leao e compagni i quali, pur non essendo esenti da colpe, avrebbero sicuramente meritato tutt’altro scenario. Uno scenario non concretizzatosi anche a causa dei numerosi infortuni che, soprattutto nel reparto arretrato, vedono tuttora disponibile, nel ruolo di difensore centrale, solamente Fikayo Tomori.

Il difensore inglese, che nella sfida contro i Magpies è stato eletto Mvp dai tifosi del Milan, dovrà stringere i denti ancora per un po’ prima di poter tirare il fiato. Oltre ad attendere i rientri dei vari Thiaw, Kalulu, Pellegrini e Kjaer, la società starebbe infatti già muovendosi sul mercato per mettere a disposizione di Stefano Pioli difensori validi ed esperti che aiutino la squadra a confermarsi in zona Champions League nella seconda parte di stagione.

Milan, in attesa dello spareggio europeo, testa al campionato: il terzo posto va difeso a tutti i costi

Archiviata ma ovviamente ancora non digerita l’eliminazione in Champions League, il Milan ripone la testa al campionato e si prepara al derby lombardo contro il Monza in programma a San Siro domenica alle 12.30. Una sfida, quella contro gli uomini di Raffaele Palladino, che il Diavolo sarà chiaramente chiamato a vincere per confermarsi in terza posizione, mantenendo il vantaggio di quattro punti su Roma e Bologna.

La sconfitta esterna di sabato scorso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha infatti purtroppo ridimensionato i piani stagionali della società di Gerry Cardinale che, ormai distante nove punti dal primo posto dell’Inter e quindi virtualmente fuori dalla corsa scudetto, avrà come unico obiettivo quello di confermarsi in zona Champions League per il quarto anno consecutivo.

Milan, idea Lenglet per gennaio: il difensore francese non è considerato all’Aston Villa

Vista l’emergenza difensori centrali con la quale sta facendo i conti ormai da settimane, il Milan starebbe pensando a Clement Lenglet come rinforzo per la seconda parte di stagione. Passato all’Aston Villa lo scorso 1 settembre con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, il centrale francese non sembra stranamente rientrare nei piani del tecnico dei Villans, Unai Emery.

Impiegato dall’allenatore spagnolo solo nelle gare di Conference League, l’ex Tottenham e Siviglia potrebbe infatti decidere di accettare senza riserve il passaggio invernale al Milan il quale, con il solo Tomori a disposizione, ora come ora, è pronto a garantirgli uno spazio ben più ampio di quello fin qui ricevuto a Birmingham. Uno spazio che potrebbe essere confermato e, perché no, ampliato nel prossimo futuro in caso di impatto positivo con il massimo campionato italiano.