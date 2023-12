Te la senti di giocare in Champions? | Jamie Vardy, chiamata dalla Serie A: cambio vita immediato

Bandiera e colonna del miracolo Leicester, ora in Championship, potrebbe decidere di cambiare aria e sbarcare in Italia.

La storia di Jamie Vardy, insieme a quella del suo Leicester, è sicuramente una di quelle che sembrano una favola e che rappresentano ancora quel poco di bello e poetico che resiste nel mondo del calcio. Una storia che raggiunge il momento più alto e indimenticabile nel maggio 2016, quando Le Foxes vincono addirittura la Premier League e firmano una delle imprese più incredibili dello sport in generale.

Claudio Ranieri ha plasmato un miracolo, riuscendo ad unire futuri campioni ad onesti calciatori di provincia che mai si sarebbero sognati di alzare al cielo il trofeo del campionato più ricco, difficile e prestigioso al Mondo. Tra gli onesti calciatori, cresciuti in provincia, c’è sicuramente il bomber di quella squadra, quel Jamie Vardy che ne rappresenta simbolo e bandiera.

Per Jamie la vita calcistica è stata sempre in salita. Scartato dalla squadra della sua città, lo Sheffield Wednesday perché troppo gracile, viene messo sotto contratto da una squadra di nona divisione, ma è costretto a lavorare per riuscire a sopravvivere. Fa l’operaio in una fabbrica di fibra di carbonio, lavora dodici ore al giorno e poi via ad allenarsi per coltivare il sogno di diventare un calciatore professionista.

Nel 2007 viene arrestato per una rissa in un pub. Jamie interviene per salvare la vita ad un amico, ma si becca sei mesi di domiciliari ed è costretto ad allenarsi e giocare con una cavigliera elettronica. Pian piano, però la sua carriera calcistica comincerà ad essere in discesa e, dopo aver segnato caterve di gol tra i dilettanti, viene acquistato da una squadra semi-professionistica: i Fleetwood Town dove realizza 34 gol in 42 partite.

Dai dilettanti alla Premier, la storia di Jamie

Quella stagione gli vale la chiamata del Leicester che allora militava in Championship. La prima stagione non è facile, lui ha difficoltà ad ambientarsi, ma nella seconda comincia a fare quello che sa fare meglio: segnare e contribuire alla storica promozione in Premier League. Poi arriverà Claudio Ranieri ed il resto è storia, con la stagione gloriosa in cui Jamie Vardy segnerà 24 reti che saranno fondamentali per vincere in campionato.

Vardy è arrivato in Premier League soltanto a 27 anni e poi ha conquistato anche la Nazionale inglese, collezionando 26 presenze e sette reti e partecipando agli Europei 2016 ed al Mondiale 2018. L’attaccante britannico diventa così un esempio di come la caparbietà e la voglia di riscatto possono far realizzare ogni sogno, anche quando sembra impossibile.

Vardy, futuro in Champions e in Serie A?

Ora, a gennaio compirà 37 anni, ma continua a segnare per il suo Leicester anche in Championship dopo la retrocessione dello scorso maggio. Questa, però, potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia delle Foxes. Il suo contratto, infatti, è in scadenza a giugno 2024 e Vardy potrebbe decidere che è arrivato il momento di provare un’altra esperienza.

Napoli e Lazio sono alla finestra e potrebbero dargli la possibilità di sbarcare in Italia, nella nostra Serie A. Club che gli darebbero anche l’opportunità di tornare a giocare in Europa, magari in quella Champions League soltanto assaggiata con il suo Leicester. Per uno arrivato tardi come lui, d’altronde, sicuramente non saranno fame e voglia di ulteriore riscatto a mancare mai.