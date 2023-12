Cure e coccole non sono bastate | Dybala ha scelto il suo futuro: Roma era solo una tappa intermedia

Paulo Dybala e la sua lunga serie di infortuni. L’argentino, che tornerà in campo solo nel 2024, ha svelato il suo futuro: non sarà alla Roma.

Sbarcato alla Roma nell’estate dello scorso anno, dopo sette anni più che soddisfacenti con la maglia della Juventus, Paulo Dybala è sicuramente, nonostante i vari guai fisici, uno degli elementi più importanti della formazione di José Mourinho.

Una formazione, quella guidata dal tecnico portoghese, che, attualmente quarta in classifica in Serie A, a pari punti col Bologna, sarà impegnata nelle prossime ore contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol nell’ultimo match del gruppo G di Europa League che potrebbe valere l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Una sfida, quella contro la modesta formazione giallonera, alla quale non prenderà parte proprio l’attaccante argentino che, uscito per infortunio al 25′ del primo tempo dell’ultimo impegno di campionato contro la Fiorentina, tornerà in campo solo nel 2024.

Uno stop, l’ennesimo per il duttile giocatore sudamericano, che, unito a quello quasi contemporaneo di Azmoun e a quello ormai datato di Abraham, costringerà Mourinho a ridisegnare il suo reparto avanzato del quale, almeno per quanto riguarda l’imminente impegno europeo, risultano arruolabili solo Belotti, Lukaku ed El Shaarawy.

Dybala, quanta sfortuna: l’argentino tornerà direttamente nel 2024

Uscito, come detto, alla metà del primo della sfida interna contro la Fiorentina di domenica scorsa, Paulo Dybala non tornerà in campo prima del 2024. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l’argentino dopo la sfida contro i viola hanno infatti evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra.

Un infortunio non grave ma neanche leggerissimo che obbligherà l’ex Juventus a saltare l’incontro di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, quelli di campionato contro Bologna, Napoli e Juventus e quello di Coppa Italia contro la Cremonese. Il rientro dovrebbe quindi avvenire in occasione dell’impegno di campionato contro l’Atalanta in programma domenica 7 gennaio alle 20.45.

Roma, Paredes svela il suo futuro: “Tornerò al Boca Juniors“

Tornato alla Roma lo scorso agosto, dopo un anno più che deludente alla Juventus, Leandro Paredes ha fatto luce su quelle che sono le sue intenzioni per il futuro. Ai microfoni di Dsports, l’ex centrocampista, tra le altre, di Paris Saint Germain e Zenit San Pietroburgo, ha infatti dichiarato che la sua carriera non si concluderà in giallorosso, bensì al Boca Juniors, club dal quale proprio la Roma lo prelevò nel 2014 cedendolo inizialmente in prestito al Chievo Verona.

Queste le parole del classe ’94: “Quando smetterò di giocare verrò a vivere a Roma, ma al Boca tornerò: è qualcosa che ho chiaro in testa dal primo giorno che sono andato via. Prima o poi tornerò“. Parole che non lasciano spazio a fraintendimenti, quelle del 29enne nato a San Justo, il quale, ad ogni modo, ha ancora due anni di contratto da onorare al servizio della Roma. Paredes ha poi aggiunto che anche Dybala tifa Boca, che quindi potrebbe ingaggiare entrambi a fine carriera.