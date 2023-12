Milan, crack finanziario: in fumo svariati milioni di euro | Altro che ‘Moneyball’: Pioli saluta Leao

Per il Milan i conti si fanno pesanti, costretto a un ridimensionamento societario dopo aver perso milioni di euro, ecco cosa succederà

La mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League costa ai rossoneri la perdita di svariati milioni di euro. La sconfitta a San Siro contro il Borussia Dortmund ha compromesso il cammino rossonero nella competizione europea. Ultimo posto del girone e match decisivo da disputare in Inghilterra sul campo del Newcastle, con una vittoria che non basta per la qualificazione, dato la necessaria sconfitta in contemporanea del Paris Saint Germain in Germania.

La retrocessione in Europa League o ancora peggio l’esclusione dalle coppe porta un danno economico non indifferente per il Milan. Un mercato estivo che ha visto molti investimenti, in parte tamponati dalla cessione di Sandro Tonali.

Tanti giocatori andranno riscattati e la mancanza di liquidità può portare la società a fare diverse valutazioni per il futuro, andando a revisionare i conti e la rosa rossonera, con possibile partenze necessarie.

Serviranno le idee e la volontà di mantenere competitiva una squadra che è tornata ai vertici in Italia dopo diverse stagioni di assoluto anonimato, non all’altezza della storia gloriosa e recente del club milanese.

Rafael Leao, tra reti da trovare e un futuro con il Milan incerto

Rafael Leao è l’assoluto fuoriclasse del Milan, chiamato con le sue giocate a salvare la sua squadra, reduce da passi falsi in campionato e con una continuità di risultati da trovare al più presto per non perdere con largo anticipo il treno Scudetto.

L’esterno d’attacco portoghese potrebbe essere la pedina da sacrificare sul mercato la prossima estate per garantire respiro economico alle casse rossonere e milioni utili da investire in nuovi acquisti.

Rafael Leao, i tifosi pronti alla contestazione in caso di cessione

Mister Stefano Pioli sa quanto l’apporto del suo fantasista sia decisivo nelle dinamiche offensive del Milan e cerca in ogni modo di convincere la società a tutelare il suo talento, con i tifosi pronti alla contestazione nel caso di una partenza del gioiello della squadra.

Le soluzioni sul tavolo sono diverse ma Cardinale e Ibrahimovic sono chiamati al difficile compito di far quadrare i conti in un momento delicato per il Milan, al terzo posto in Serie A e con la capolista Inter che riesca di allungare in classifica il proprio margine sui rivali rossoneri.