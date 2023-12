Thiago, stracciato il contratto | L’1 gennaio rimane senza squadra: Giuntoli in allerta massima

Contratto scaduto per Thiago, adesso per Cristiano Giuntoli arriva un’altra grana da risolvere nel mercato invernale.

Dopo un girone d’andata da vera protagonista, la Juventus si prepara a competere nella lotta Scudetto grazie a un mercato invernale che si prospetta scoppiettante. Un’estate povera di colpi in entrata sarà compensata con dei rinforzi che potranno colmare le lacune di una rosa priva a centrocampo di due uomini importanti come Pogba e Fagioli, squalificati.

Il tecnico Max Allegri ha dimostrato di sapere ottenere il massimo dai suoi giocatori, rendendo tutti importanti e cercando di variare gli interpreti in campo, nonostante l’unico impegno del campionato. Una continuità di risultati che era mancata nelle due precedenti stagioni e che sembra essere un incentivo a puntare in alto.

Giovani e giocatori d’esperienza creano un mix capace di trasformare la Juventus in un’avversaria rocciosa in grado di giocare alla pari con tutti e riuscire a sfruttare al massimo le occasioni create in gare equilibrate.

Colpisce soprattutto il rendimento del reparto arretrato, con soli nove reti subite e un’imbattibilità di dieci partite che ha consentito ai bianconeri di allungare sul Milan e sul quarto posto, adesso a distanza di sicurezza.

La Juventus e l’obiettivo Scudetto che passa dal mercato di gennaio

Sognare però è lecito e la mancanza di competizione europee consentirà alla Juventus di avere meno impegni ravvicinati e di poter recuperare fisicamente e mentalmente tra una gara di campionato e un’altra.

Potrebbe virare sul free agent Thiago, omonimo del centrocampista in forza al Liverpool, il cui contratto è in scadenza il 31 dicembre. Un innesto che potrebbe consentire di dare una sterzata alle trattative di gennaio.

La Juventus e un centrocampo da rinforzare, Rodrigo De Paul in cima alla lista dei desideri

Juventus che dovrà per forza intervenire in mezzo al campo con pochi giocatori a disposizione di mister Allegri, il quale ha dovuto ricorrere anche ad alcuni esordienti come Nicolussi Caviglia, che hanno risposto però presente.

Per competere sino in fondo per vincere il campionato italiano servono però nomi di spessore e si vocifera un forte interesse nei confronti di Rodrigo De Paul, attualmente giocatore dell’Atletico Madrid. Servono però delle liquidità economiche importanti per concludere l’operazione e Iling Junior, nel mirino del Tottenham, potrebbe essere la pedina da sacrificare per riuscire a portare a Torino il centrocampista argentino Campione del Mondo.