Chiellini, ma quale ritiro? | È arrivata la smentita: pronto alla Champions con una nuova maglia

A poche ore dall’annuncio ufficiale, il leggendario difensore azzurro è diventato già un’Icona.

«Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita», inizia così il post che Giorgio Chiellini ha pubblicato sui propri canali social per annunciare il suo addio al calcio giocato. Una carriera leggendaria lunga 23 anni, iniziata a Livorno e conclusa a Los Angeles, sempre con lo stesso modo di stare in campo, di difendere, di fasciarsi la testa per un intervento a protezione dell’area di rigore.

Chiellini ha rappresentato, nell’era del calcio propositivo e dei difensori eleganti, una sorta di anti-eroe, un giocatore degli anni ottanta arrivato con un quarto di secolo di ritardo. Non è mai stato il più bello da vedere e non è mai stato quello in grado di impostare l’azione, eppure ha funzionato. Ha funzionato perché è stato efficace, nella sua semplicità

Ha scelto anche il posto giusto per mostrare le sue qualità e nascondere i propri difetti, quella Juventus nella quale ha giocato per 17 anni e di cui è stato un pilastro fondamentale per l’apertura di un ciclo irripetibile. Insieme a Bonucci e Barzagli ha formato uno dei reparti più iconici della storia del calcio italiano, la famosa BBC a cui, volendo, si potrebbe aggiungere anche un’altra B, quella di Buffon.

Gli sono mancati i trofei in campo continentale, a causa delle due finali di Champions League perse a Berlino e Cardiff. Ma ha saputo compensare con la nazionale, il suo ultimo capolavoro, una masterclass difensiva che ha trascinato l’Italia alla vittoria di un europeo totalmente inaspettato.

Iconico.

Chiellini ha deciso di appendere al chiodo gli scarpini, ma non a livello virtuale. I gamer non potranno più schierarlo in campo con la maglia del Los Angeles FC, ma ben presto potranno godere delle sue skill difensive nella famosa modalità FUT.

È stato già annunciato, infatti, che la carta Icon del difensore sarà presto disponibile su EA Sports FC 24.

Futuro

Il post pubblicato sui social si conclude con «Ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti», che lascia sicuramente presupporre che resterà nel mondo del calcio.

La sua volontà è quella di diventare un dirigente, come ha dichiarato di recente a The Athletic, magari proprio alla Juventus, dove sogna di tornare: «vorrei lavorare nel management. Ho una laurea in economia e un MBA in calcio. Nel mio futuro vedo la Juve, ma non so in quale posizione».