Ibra, ti ricordi la Juve in B? | Adesso è ufficiale: stessa sorte per la Roma, i tifosi tremano

La Roma vuole approfittare della situazione e non lasciarsi sfuggire l’occasione, esattamente come fece l’Inter nell’estate 2006.

«Potrebbe andare meglio, ma non possiamo lamentarci». La stagione della Roma fin qui si potrebbe descrivere in questo modo: un bicchiere mezzo vuoto in grado di placare la sete. I giallorossi hanno iniziato il campionato molto male, una delle peggiori partenze nella storia del club, eppure… eppure sono lì, in quarta posizione, esattamente dove dovrebbero e vorrebbero essere, a sole quattro lunghezze di distanza dal Milan terzo.

Il posticipo di domenica contro la Fiorentina rappresenta un po’ la summa di tutto ciò. È possibile essere soddisfatti per un pareggio, dopo essere stati in vantaggio per sessanta minuti e avere, poi, rischiato addirittura la sconfitta? Se il tuo miglior giocatore si ferma per un problema muscolare – l’ennesimo – e concludi la gara in nove per due espulsioni, è possibile.

Un discorso che può essere allargato anche alla campagna europea, dove l’obiettivo passaggio del turno è stato portato a termine, seppur non da primi del girone. Insomma, la squadra di Mourinho continua a camminare su un campo minato, fatto di infortuni costanti e ripetuti, di un rendimento altalenante, ma sembra funzionare. Per adesso.

La locuzione avverbiale è importante, perché nelle prossime tre partite la Roma avrà tre scontri ad alta quota, due dei quali al momento rappresentano dei veri e propri scontri diretti per la Champions League: Bologna (T), Napoli (C) e Juventus (T).

Momento

Partite che potrebbero indirizzare, in un senso o nell’altro, il percorso per questa stagione e che saranno affrontate senza Paulo Dybala. L’infortunio al flessore si è rivelato più grave del previsto, per cui l’argentino rientrerà soltanto nel 2024. Da monitorare anche le condizioni di Azmoun, il cui problema al polpaccio verrà valutato giorno dopo giorno.

I continui infortuni potrebbero portare la Roma a spingersi nuovamente sul mercato, magari concludendo una trattativa che va avanti da mesi, quella con il Santos per Marcos Leonardo.

Situazione

I bianconeri sono retrocessi in Serie B per la prima volta in 111 anni di storia e il giovane talento (classe 2003) è destinato a lasciare il Brasile durante il mercato invernale, come dichiarato anche dalla sua agente, Rafaela Pimenta.

I giallorossi, che in estate hanno tentato più volte l’affondo, potrebbero sfruttare la retrocessione del club, che sarà costretto a cedere a cifre inferiori rispetto a quelle richieste ad agosto (circa 20 milioni). Una situazione che ricorda, in un certo senso, la trattativa tra Juventus e Inter per Zlatan Ibrahimovic nel 2006.