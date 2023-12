Finalmente insieme | Lukaku, il nuovo compagno sarà CR7: diramato il comunicato ufficiale

Adesso è ufficiale: Lukaku e Cristiano Ronaldo finalmente insieme, dopo le voci insistenti degli ultimi giorni.

Romelu Lukaku è stato protagonista dell’ultima partita della Roma disputata domenica allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Prima ha portato in vantaggio la sua squadra con un bell’assist da parte del compagno di reparto Paulo Dybala e poi ha vanificato questa giocata con un’espulsione nel finale che ha inciso sul risultato della gara, dato il pari degli avversari.

Un solo turno di squalifica per il bomber belga nonostante un intervento rischioso che poteva costare lui un’assenza superiore dal campo. José Mourinho può così tirare un sospiro di sollievo, anche se non potrà contare sulla sua punta nel prossimo delicato match.

I giallorossi, infatti, saranno di scena a Bologna, con gli uomini di Thiago Motta che hanno agganciato la Roma al quarto posto e si prospetta una gara molto combattuta, con il Napoli pronto ad approfittarne.

Un inizio di avventura nella Capitale comunque molto positiva per Romelu Lukaku, accolto con grande entusiasmo da parte della tifoseria giallorossa, e con una media realizzativa che ricorda la sua prima parentesi all’Inter con Antonio Conte in panchina.

Lukaku e Cristiano Ronaldo compagni in una speciale classifica

Lukaku è a sorpresa tra gli sportivi più cercati su Google. I dati, diramati dalla stessa Google, hanno annunciato anche CR7 come sportivo più cercato di sempre sul motore di ricerca, con i due quindi compagni in questa speciale classifica.

Jannik Sinner è l’italiano più ricercato, a testimonianza del successo che ha avuto nel 2023, con tutto il tennis del nostro Paese che è cresciuto anche a livello di popolarità. La Coppa Davis e le finali ATP svolte a Torino hanno inciso in merito.

Cristiano Ronaldo e Lukaku, i motivi del loro successo

Per quanto riguarda Romelu, a incidere è stato il tormentone estivo sul suo cambio di squadra, con il giocatore che prima ha rifiutato il ritorno all’Inter, poi è stato a un passo dalla Juventus e infine ha sposato la causa della Roma, trasferendo nella Capitale.

Cristiano Ronaldo continua a dominare in questa classifica grazie all’appeal mediatico che ha anche adesso che gioca in Arabia Saudita, frutto anche della sua permanenza nella Nazionale portoghese, che era impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Europei, previsti per giugno 2024 in Germania.