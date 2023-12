Allegri, retroscena horror dall’infermeria | Si è rotto il crociato: ecco perché non riusciva a recuperare

Scoperto il perché dell’assenza prolungata di un giocatore chiave per gli equilibri tattici di Max Allegri e della Juventus

Juventus al secondo posto in classifica dopo 15 giornate di campionato. Una media punti che ricorda gli anni degli scudetti consecutivi, sempre con Max Allegri in panchina. Nelle precedenti due stagioni il rendimento era stato nettamente inferiore e i bianconeri erano già a dicembre fuori dai giochi per il titolo nazionale.

Cosa è cambiato? La rosa dei giocatori è rimasto pressoché la stessa, con pochissimi innesti e la conferma dei giocatori cardine in ogni reparto del campo, chiamati a un salto di qualità e di responsabilità all’interno del gruppo spogliatoio.

E così la Juventus è ripartita dai giovani che hanno impressionato lo scorso anno, dalla coppia d’attacco composta da Federico Chiesa e da Dusan Vlahovic, da un Rabiot chiamato a confermare i numeri importanti della passata stagione e da un 3-5-2 compatto e cinico.

In tutto questo la Juventus deve fare a meno di Pogba e Fagioli, entrambi squalificati, a Weah, acquisto al momento out per infortunio, con una difesa rimaneggiata che può finalmente contare di nuovo sulla personalità di Danilo, che ha recuperato dai problemi fisici.

Mattia De Sciglio ancora out, la rottura del crociato e il difficile recupero

Un altro difensore però è ancora in infermeria e si tratta di Mattia De Sciglio. Il terzino è infortunato da maggio a causa della rottura del crociato e al momento il suo rientro in campo è ancora in fase di definizione.

Un giocatore molto apprezzato dal tecnico Max Allegri che ha sempre apprezzato il suo attaccamento alla maglia, la sua capacità di seguire gli schemi e di essere attento in fase di copertura.

La Juventus tra mercato invernale e la fine del girone d’andata

La Juventus può guardare con fiducia al futuro, anche data l’imminente finestra di mercato invernale, con Cristiano Giuntoli pronto a regalare ai tifosi e al mister alcuni rinforzi che potranno dare un grande contributo per puntare alla vittoria dello Scudetto e rinforzare il parco giocatori bianconero.

Nel frattempo mancano quattro partite da qui al termine del girone d’andata con la Juventus saldamente al secondo posto, con ampio margine sul Milan e sul quinto posto, occupato dal Napoli, alla giusta distanza di sicurezza. L’obiettivo resta il piazzamento per la prossima Champions League.