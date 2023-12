Ufficiale: Onana messo fuori squadra | Firma in Serie A, ma non all’Inter: Inzaghi non lo vuole

Non è una una stagione positiva se ti chiami Onana: provvedimento molto severo da parte del club a causa di “scarse prestazioni”.

Quando in estate Erik ten Hag ha deciso di chiedere alla dirigenza un enorme sforzo economico per acquistare un nuovo portiere, la notizia è stata accolta senza clamore. La convivenza con David de Gea non aveva funzionato, a causa della scarsa propensione dello spagnolo a impostare la manovra dal basso. Le difficoltà incontrate in fase di contrattazione per il rinnovo – De Gea era il giocatore più pagato della rosa del Manchester United con 12.5 milioni netti a stagione – hanno reso ancora più semplice la separazione.

In realtà, l’allenatore olandese non ha richiesto un portiere forte qualsiasi, ma André Onana, con cui aveva lavorato insieme ai tempi dell’Ajax. Il camerunese, che era giunto a parametro zero all’Inter solo dodici mesi prima, rappresentava non solo il profilo ideale, ma l’unico. Motivo per cui l’Inter ha potuto portare a termine una plusvalenza gigantesca da 50 milioni di euro.

L’impatto di Onana a Old Trafford, però, è stato al di sotto delle aspettative, cosa che l’ha reso per certi versi il simbolo delle difficoltà della gestione ten Hag. In realtà, a risultare particolare è la differenza di rendimento tra le diverse competizioni: in Premier League risulta tra i portieri che in media hanno salvato più gol rispetto a quelli previsti (6° posto), mentre in Champions League risulta come il secondo peggiore in assoluto, davanti a Butez dell’Anversa (40 su 41 totali).

Escluso

Non dev’essere una stagione facile per chi fa di nome Onana, perché anche il fratello del portiere del Manchester United sta vivendo un momento no. Nelle ultime ore il Besiktas ha infatti comunicato di aver escluso dalla rosa Jean Onana insieme ad altri quattro giocatori.

Le motivazioni sono da ricondurre a «scarse prestazioni e a delle incompatibilità all’interno della squadra. Il nostro lavoro sulla nuova struttura del personale continua».

E adesso?

Jean Onana, classe 2000, è un centrocampista dalle qualità prettamente difensive. È giunto in Turchia solo pochi mesi fa, dopo essere acquistato dal Lens per circa 4 milioni di euro. Un investimento che non ha dato i suoi frutti, al momento, poiché ha ha disputato a malapena 188′ tra tutte le competizioni.

Chissà che qualche club italiano non ci faccia un pensierino. Lo scorso anno il Milan aveva mostrato interesse nei suoi confronti.