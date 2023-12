Lo hanno sospeso | Ma Mertens non rimane ‘disoccupato’: firma in Serie A, contratto da 1 mln fino a giugno

Il provvedimento è ufficiale: è stato sospeso. Il belga è pronto a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Italia e firmare per un top club.

Quanto accaduto nelle scorse ore in Turchia ha davvero dell’incredibile. Al termine del match tra Ankaragucu e Rizespor, match valevole per la quindicesima giornata del massimo campionato nazionale, il presidente della squadra di casa, Faruk Koca ha aggredito il direttore di gara, Halil Umut Meler colpendolo con un pugno in faccia.

Un gesto spregevole, quello commesso dal numero uno della formazione di casa, dettato, forse, dalla rabbia insorta in seguito al gol annullato in avvio e al pareggio all’ultimo respiro della squadra ospite, che ha causato un occhio gonfio al malcapitato arbitro il quale, una volta caduto a terra, è stato poi più volte colpito anche da altri due uomini appartenenti alla società di Ankara.

Una società, quella della capitale turca, che si è subito scusata per lo spiacevole accaduto il quale, nel frattempo, aveva però già fatto il giro della nazione e del mondo, arrivando, ovviamente, anche al presidente Erdogan, il quale ha immediatamente condannato il bruttissimo episodio perpetrato, tra le altre cose, da un membro del suo partito: l’Akp.

Un movimento, quello islamista conservatore con a capo il noto politico turco, che ha conseguentemente preso le distanze da Koca e la sua aggressione nei confronti dell’ufficiale di gara. Un’aggressione, vile e ingiustificata, in seguito alla quale la Federcalcio della Turchia (Ttf) ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso il campionato di Super Lig.

Super Lig, terra di rinascita per tanti ex Serie A: brillano le stelle di Icardi e Dzeko

Entrambi con un passato recente nell’Inter, Edin Dzeko e Mauro Icardi sono senza alcun’ombra di dubbio i due fiori all’occhiello di Fenerbahçe e Galatasaray. Primi nella classifica cannonieri della Super Lig con 12 gol segnati nelle prime 15 partite di campionato, i due ex nerazzurri sembrano aver trovato una nuova dimensione in cui fare grandi cose.

Condottieri delle rispettive formazioni che occupano attualmente il primo posto con 40 punti (i gialloblù sono primi in virtù della miglior differenza reti), i due centravanti si sarebbero dovuti incontrare il prossimo 24 dicembre in quello che sarebbe stato il big match della 18esima giornata di campionato. Un big match, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la conquista del titolo, per il quale, vista la sospensione del campionato, tifosi e appassionati dovranno aspettare ancora un po’.

Mertens verso il ritorno in Serie A: Juventus e Milan alla finestra

Legatosi al Galatasary nell’agosto 2022, Dries Mertens potrebbe tornare presto in Serie A per legarsi ad una tra Juventus e Milan. Nonostante la centralità nei piani del tecnico Okan Buruk, l’ex attaccante del Napoli starebbe infatti valutando la possibilità di tornare nel campionato in cui è diventato grande per aiutare bianconeri o rossoneri a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali.

Un ritorno nel massimo campionato italiano, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio, per il quale l’attaccante belga avrebbe già fatto capire di essere disposto a ridursi lo stipendio e ad accettare un contratto fino al 30 giugno al termine del quale arrivederci e grazie.