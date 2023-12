Mi ha ispirato Evra | Varane ha scelto futuro e destinazione: prestito con stipendio dimezzato

Raphael Varane ai ferri corti col Manchester United. Il francese non ne può più di ten Hag. Prestito a gennaio e ingaggio ridotto.

Nonostante un impiego ridotto all’osso da quando è sbarcato al Manchester United nel luglio del 2021, Raphael Varane è sicuramente, ancora oggi, uno dei migliori difensori centrali dell’intero panorama calcistico europeo e mondiale.

Campione del Mondo con la Francia nel 2018 in Russia, vicecampione nel 2022 in Qatar e pluricampione con il Real Madrid tra il 2011 e il 2021, il classe ’93 sembra aver perso, non solo a causa dei vari infortuni che lo hanno tormentato nelle ultime tre stagioni, quel carisma e quella grinta che avevano contraddistinto il suo decennio madridista.

Un decennio, caratterizzato dalla conquista di tre campionati spagnoli, una Coppa di Spagna, tre Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e tre Coppe del Mondo per club, in seguito al quale l’ex Lens ha portato a casa la miseria di una Coppa di Lega inglese (English Football League Cup) conquistata coi Red Devils la scorsa stagione.

Un trofeo, quest’ultimo, sicuramente prestigioso, che però non può e non deve certo accontentare una squadra gloriosa e blasonata come il Manchester United la quale, a secco di Premier League ormai dall’annata 2012-2013, sembra aver smarrito ancor di più la strada sotto la gestione di Erik ten Hag.

ten Hag, dopo Cr7 e Sancho, fuori anche Varane: l’inspiegabile allergia ai campioni del tecnico olandese

Arrivato al Manchester United nel 2022, dopo un quinquennio più che ottimo alla guida dell’Ajax, Erik ten Hag non ha fin qui prodotto i risultati che la famiglia Glazer e i tifosi dei Red Devils si aspettavano da lui. Vincitore solo di una Efl Cup, conquistata lo scorso 26 febbraio ai danni del Newcastle, il tecnico olandese è infatti spesso finito al centro dell’attenzione più per il rapporto astioso con alcuni suoi giocatori che non per i risultati conquistati sul campo.

Una sorta di odio, soprattutto nei confronti di quegli elementi riconosciuti dalla maggior parte come campioni, che nel corso di questi quasi due anni ha visto finire ai margini gente come Cristiano Ronaldo, passato poi agli arabi dell’Al-Nassr, e Jadon Sancho, fuori rosa ormai da mesi. Due giocatori, tornati in Inghilterra per aiutare il Manchester United, che hanno però dovuto fare i conti con un tecnico assai particolare il quale sembrerebbe ora essere entrato in conflitto anche con Varane che, ormai stanco della situazione, starebbe pensando di lasciare il nord dell’Inghilterra già nelle prossime settimane.

Varane, addio Manchester United: il difensore francese può andare alla Juventus

Ormai in rotta di collisione con ten Hag, Raphael Varane si prepara a salutare il Manchester United nell’imminente sessione invernale di trattative che scatterà tra poche settimane. Arrivato in Inghilterra nel 2021, dopo dieci anni di successi con la maglia del Real Madrid, il difensore francese non è infatti riuscito a ripetersi sugli stessi livelli con quella dei Red Devils.

Colpa sicuramente di una condizione fisica non ottimale la quale, unita alla strana maniera dell’allenatore olandese di gestire i rapporti col suo gruppo squadra, avrebbero indotto il centrale classe ’93 a maturare la decisione di lasciare la Premier League già nel prossimo mese di gennaio. Un addio al massimo campionato inglese in seguito al quale, stando a quanto riferito dalla Bbc, il trentenne transalpino potrebbe legarsi alla Juventus di Massimiliano Allegri.