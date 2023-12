Licenziato con effetto immediato | Pioli ti cambiò la carriera, ma ormai il danno è irreparabile

Stefano Pioli e quell’affare che gli svoltò la carriera. Gli errori e il licenziamento dopo poco tempo, gli spianarono la strada.

Reduce dalla pesante e dolorosa sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo contro il Newcastle nel sesto e ultimo match della fase a gironi di Champions League. Un match, quello contro i Magpies, che i rossoneri saranno ovviamente chiamati a vincere per non rischiare di dire addio all’Europa già a dicembre.

Battere i bianconeri di Eddie Howe e sperare che il Borussia Dortmund vinca contro il Paris Saint Germain sono infatti le uniche due situazioni alle quali il Diavolo può appellarsi per continuare la propria avventura nell’Europa dei grandi la quale, in caso di vittoria al St James’ Park ma di contemporaneo successo transalpino in terra tedesca, si trasformerebbe in quella meno gloriosa ma comunque meritevole dell’Europa League.

Uno scenario, questo, che, qualora si concretizzasse, potrebbe forse temporaneamente salvare la panchina del tecnico parmigiano il cui futuro, visto il pessimo cammino in Champions League e il ritardo di ben nove punti sul primo posto dell’Inter in campionato, è inevitabilmente appeso a un sottilissimo filo.

Un filo, che potrebbe spezzarsi già nelle prossime ore, pronto ad essere sostituito con quello, ora come ora ben più resistente, di Ignazio Abate che, attualmente alla guida della formazione Primavera, potrebbe sedersi sulla panchina della prima squadra già in occasione del match casalingo contro il Monza, in programma domenica alle 12.30.

Milan, Pioli ha le ore contate: il tecnico emiliano verso l’esonero

Battere il Newcastle nel sesto e ultimo appuntamento della fase a gironi di Champions League potrebbe solo rimandare di qualche settimana l’esonero di Stefano Pioli. Approdato al Milan nell’ottobre 2019, l’allenatore ex Inter e Fiorentina sembra infatti ormai giunto ai titoli di coda della sua esperienza sulla panchina rossonera.

Un’esperienza, condita dalla vittoria dello scudetto al termine del campionato 2021-2022, che, nel caso terminasse nelle prossime ore, costringerebbe il tecnico parmigiano ad abbandonare per la seconda volta la città di Milano dopo l’esonero dall’Inter risalente al maggio 2017.

Frank De Boer non è più l’allenatore dell’Al-Jazira: il club emiratino ha esonerato l’ex Inter

Con un passato pressoché anonimo all’Inter nella stagione 2016-2017, Frank De Boer non è più, da qualche ora a questa parte, il tecnico dell’Al-Jazira. Il club emiratino, dopo la sconfitta in coppa nazionale contro l’Al-Wahda, ha infatti deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore olandese che precedette Pioli sulla panchina nerazzurra.

Sbarcato negli Emirati Arabi Uniti lo scorso giugno dopo due anni di totale inattività, il tecnico classe ’70 lascia la squadra biancorossa in settima posizione nella Uae Pro League con 14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi nelle prime dieci partite di campionato e un rendimento che parla di 22 gol realizzati e 20 subiti.