Lo riporta a casa | Marotta, Sommer è sempre stato un ripiego: Inzaghi riavrà il suo numero 1

L’estremo difensore svizzero, arrivato dopo Onana, si sta dimostrando un grande portiere, ma l’Inter ha altre idee.

Negli anni precedenti, almeno fino ad un paio di stagioni fa, all’interno della rosa nerazzurra e nelle formazione titolare, si partiva ogni stagione con una certezza: Samir Handanovic era il portiere titolare, poi diventato anche Capitano. Il portiere sloveno ha offerto grande affidabilità alla causa dell’Inter, ma nelle ultime stagioni era diventato quasi un problema.

L’età un po’ avanzata, unita ad una reattività che non poteva più essere quella degli anni migliori, lo avevano fatto diventare quasi l’anello debole di una squadra quasi perfetta. Durante la scorsa stagione, intorno alla metà di ottobre, l’ormai ex Capitano nerazzurro diventò riserva e Simone Inzaghi cominciò a preferirgli stabilmente il camerunese, André Onana.

Arrivato a parametro zero dall’Ajax, Onana non godeva di particolare credito tra i tifosi nerazzurri e gli addetti ai lavori, ma la sua stagione ha fatto ricredere tutti. Parate eccezionali, affidabilità tra i pali e una padronanza nel giocare con i piedi tale, da far cominciare l’azione della squadra già dal suo estremo difensore.

Una stagione da incorniciare quella di Onana che ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento della finale di Champions League. In estate arriva così l’offerta del Manchester United, i circa 60 milioni di euro e la plusvalenza monstre che Marotta e Ausilio riescono a portare a casa. L’Inter, tra lo scetticismo generale, si consola con il portiere svizzero del Bayern Monaco, Yann Sommer.

Sommer, dalla diffidenza alla sicurezza

Anche questa scelta viene criticata e non compresa fino in fondo da molti opinionisti e tifosi. Sommer non sembra garantire la giusta affidabilità, a dicembre compirà 35 anni e secondo molti farà rimpiangere Onana. Le cose vanno in maniera opposta. Il portiere svizzero offre prestazioni di altissimo livello, mentre il camerunese colleziona papere su papere in quel di Manchester.

Sommer, inoltre, con dieci clean sheet in quindici partite stagionali di Serie A, al momento, ha stabilito un record di partite con la porta inviolata nella storia dell’Inter. I nerazzurri sono una squadra che subisce pochi tiri in porta, ma in partite come quelle di Napoli o San Sebastian, l’ex portiere del Bayern è stato letteralmente miracoloso.

Inter, un ex per il futuro della porta

La sua età, però, impone ai dirigenti dell’Inter di pensare al futuro e di cominciare a progettare una squadra con un estremo difensore più giovane e che possa diventare il titolare per molti anni tra i pali nerazzurri. Nella testa di Marotta e Ausilio, come futuro numero uno, c’è solo un nome e cognome: Michele Di Gregorio.

L’attuale portiere del Monza è uno dei migliori portieri della Serie A, sta disputando una stagione da sogno e, solo qualche estate fa, fu riscattato dai brianzoli proprio dall’Inter, che ne deteneva il cartellino, per 4 milioni di euro. Ora ne vale molti di più e i nerazzurri potrebbero decidere di fare un investimento importante per riportarlo a Milano.