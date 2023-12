Lulic, ufficiale il ritorno in Serie A | Ma non alla Lazio: messo sotto contratto dai rivali cittadini

Arriva il rientro anche se non nella squadra biancoceleste che continua ad avere problemi di risultati in Serie A.

Il 26 maggio 2013 è una data che a Roma, soprattutto la Roma calcistica, non verrà mai dimenticata e, in qualche maniera, sarà ricordata per sempre. Quel giorno si giocò uno dei derby capitolini più importanti della storia, anzi forse a dirla tutta il più importante di tutti.

Si giocava infatti la finalissima che metteva in palio la Coppa Italia. Come avviene ormai da tempo, inoltre, la finale della coppa Nazionale si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, proprio quello stadio che è la casa di Roma e Lazio.

Le due squadre si affrontarono in uno dei derby più brutti e nervosi di sempre, in una partita in cui in campo si percepiva solo la paura di perdere quella gara e non ci fu spazio per le emozioni e lo spettacolo. Al 71′ segnò per la Lazio Senad Lulic e quello fu anche l’unico gol della partita. La Coppa la vinsero i biancocelesti e per anni la gloria cittadina calcistica fu appannaggio dei laziali.

Il minuto settantuno di ogni partita viene ancora celebrato da tutti i laziali che non smettono, anche a distanza di oltre dieci anni, di prendere in giro i cugini romanisti per quella ricorrenza e quel famoso 26 maggio 2013. A ricevere la gloria, la riconoscenza e l’amore eterno di tutti i tifosi biancocelesti per quel match, manco a dirlo, è stato proprio Senad Lulic, centrocampista bosniaco autore del gol partita.

Lulic, il ritiro e la nuova vita

Lulic, anche e non solo per quel gol, è stato e sarà sempre ricordato come un calciatore simbolo della Lazio. Una bandiera che arrivò a Roma nel 2011 e ci rimase fino al 2021. Dieci anni in cui il bosniaco si è legato in maniera indissolubile alla Lazio e, proprio nella Capitale, ha deciso anche di chiudere la sua carriera, poco più di due stagioni fa.

A 35 anni Lulic ha deciso quindi di ritirarsi dal calcio giocato e di farlo al termine della sua esperienza decennale alla Lazio. Ora, il bosniaco, dopo due anni in cui si è goduto la libertà, la famiglia e i figli, ha deciso di voler studiare per prendere il patentino e diventare allenatore.

Frosinone, ecco un debutto assoluto in Serie A

Un omonimo del più famoso Senad, intanto, ha fatto il suo esordio in Serie A durante l’ultima giornata del nostro campionato. Si tratta di Karlo Lulic, centrocampista del Frosinone, che è entrato durante il match di domenica tra i ciociari ed il Torino.

Arrivato a Frosinone nell’estate del 2021, il classe 1996 aveva già raccolto, nelle due stagioni precedenti, 47 presenze e due gol con la maglia dei laziali. Poi, a febbraio scorso, il terribile infortunio al legamento crociato del ginocchio. Una lunga riabilitazione e il rientro in campo, sempre contro il Torino, nel match di Coppa Italia dello scorso novembre. Ora, finalmente, il debutto assoluto in Serie A ed un post su Instagram per celebrarlo.