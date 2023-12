Era insieme a Berlusconi | Sinner, finalmente fuori tutta la verità: il tennis non c’entrava niente

Un comunicato ufficiale rivela un legame molto particolare tra il campionissimo azzurro e il compianto Silvio Belusconi.

Il giorno in cui Jannik Sinner appenderà la racchetta al chiodo, una delle prime immagini che verranno in mente agli appassionati di tennis riguarderà “il” momento contro Novak Djokovic, nella semifinale della Coppa Davis. Quei tre match point salvati consecutivamente, un’impresa mai riuscita a nessuno contro la leggenda serba. Sono entrati nell’immaginario collettivo dello sport nazionale, e vi resteranno per sempre. Quando in futuro ripenseremo al trionfo di Malaga, l’istantanea di quello 0-40 sarà la prima cosa a tornarci in mente.

Il modo migliore per chiudere un’annata speciale, quella che lo ha definitivamente consacrato come uno dei migliori dell’intero circuito. I record italiani che ha infranto oramai non si contano più: primo giocatore a raggiungere la finale alle ATP Finals; eguagliato il miglior posizionamento nel ranking (4°); ha eguagliato Panatta per numero di titoli vinti in singolare (10). E la lista potrebbe ancora proseguire a lungo.

Ha dimostrato a tutti gli effetti di essere allo stesso livello di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, entrambi battuti due volte. È pronto per essere considerato uno dei favoriti in vista dei slam della prossima stagione, qualunque sia la superficie. Primo appuntamento: Melbourne, 14-28 gennaio.

A Wimbledon ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera con una semifinale, prima di essere fermato in tre set da Djokovic. Riuscirà a raggiungere la sua prima finale?

Obiettivi

A margine dei Supertennis Awards, Sinner ha parlato ai microfoni di Sky Sport del presente ma anche del futuro, mettendo a fuoco gli obiettivi per l’anno venturo:

«È stato un anno bello con tanti momenti nuovi. Ho giocato su campi più importanti con tanto pubblico. Spero di vivere un altro anno con tante emozioni. Nel 2024 voglio confermami con una stagione da numero 4. Proverò a ripartire con una mentalità positiva, poi la stagione sarà lunga».

Personaggio

L’aver contribuito a riportare l’Italia sul tetto del mondo del tennis maschile ha aiutato Sinner a uscire dalla bolla degli amanti dello sport e raggiungere una sfera di popolarità che appartiene soltanto a pochissimi colleghi: oramai tutti nella penisola conoscono il suo nome, con buona pace di chi non segue il suo sport.

A confermarlo è il primo posto nella categoria “personaggi” per le parole più ricercate su Google in Italia nell’anno solare 2023. Insieme a lui in questa speciale classifica, il compianto Silvio Berlusconi.