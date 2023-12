Non è forte come noi | Berrettini, arriva l’esclusione dai compagni di squadra: è fuori da tutto

Dopo un 2023 da dimenticare, per Matteo Berrettini arriva un’inaspettata esclusione, fatto fuori dai compagni di Nazionale

Stagione da dimenticare quella appena terminata per Matteo Berrettini. I risultati in campo non sono mai arrivati, il nervosismo ha spesso fatto la differenza con atteggiamenti scontrosi anche nel corso di alcune gare che ha disputate e per finire è arrivato un infortunio che si è dimostrato più grave del previsto e che lo costringe a tornare solo nel 2024.

Matteo Berrettini ha accusato un infortunio al secondo turno dello US Open. Nonostante le prime ipotesi avessero scongiurato qualsiasi complicazione, l’infortunio si è molto più serio del previsto e il campione italiano ha dovuto saltare anche la Coppa Davis.

Adesso si sta preparando per tornare più forte di prima e cercare di inserirsi di nuovo nella top 10 del ranking ATP, con un talento che aveva mostrato a tutto il mondo e che aveva fatto esultare tutti gli appassionati italiani di tennis.

Intanto questa stagione negativa ha impedito al giocatore di essere inserito sul podio di una particolare classifica che è stata resa pubblica pochi giorni fa e con dei dati che hanno sorpreso un po’ tutti.

Jannik Sinner è il tennista italiano più pagato del 2023

La classifica in questione riguarda i tennisti italiani più pagati al mondo. Domina, dopo i successi dell’ultimo periodo che hanno stupito tutto il Mondo, Jannik Sinner, con un bottino di circa 7 milioni e mezzo di euro.

A favorire l’ammontare di questa enorme cifra il trionfo dell’azzurro nel Masters 1000 di Toronto e nei tornei Atp 500 di Vienna e Pechino, oltre a circa 700 mila euro pervenuti grazie al suo contributo nel far vincere all’Italia la Coppa Davis.

Matteo Berrettini solo al quarto posto di questa classifica

Nella classifica dei tennisti italiani più pagati nel 2023 la medaglia d’argento va a Lorenzo Musetti. Il toscano ha guadagnato 1,9 milioni di dollari e occupa al momento la posizione numero 20 del ranking mondiale.

Dietro di lui il collega Sonego, anche lui grande protagonista della squadra che ha riportato la Davis in Italia dopo 47 anni, mentre al quarto posto si piazza proprio Matteo Berrettini, che ha guadagnato 1,03 milioni di dollari grazie soprattutto al superamento degli ottavi di finale nel torneo di Wimbledon. Forse l’unica soddisfazione di una stagione davvero opaca e da dimenticare.