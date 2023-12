Serie A, operazione nostalgia | Ritorna Cavani: firma e contratto a gettone fino al 30 giugno

Cavani torna in Serie A: il tecnico lo ha chiamato nelle scorse ore. La trattativa può decollare nelle prossime settimane. Tifosi felicissimi.

Uscito sconfitto nelle scorse settimane dalla finale di Copa Libertadores con il suo Boca Juniors, Edinson Cavani potrebbe presto tornare in Serie A a distanza di quasi undici anni dal suo addio al Napoli, in favore del Paris Saint Germain, nell’estate del 2013.

Una Serie A nella quale l’attaccante uruguaiano ha militato per ben sei anni, tra il 2007 e il 2013, prima con la maglia del Palermo, che lo prelevò dal Danubio per cinque milioni di euro nel gennaio 2007, e poi con quella del Napoli che lo acquistò a sua volta dai rosanero per 17 milioni di euro nel mercato estivo del 2010.

Due esperienze più che soddisfacenti, quelle del classe ’87 nel massimo campionato italiano, impreziosite, senza alcun’ombra di dubbio, dai 112 gol messi a segno in 213 partite complessive disputate con le casacche di Palermo prima e Napoli poi.

Un bottino di tutto rispetto, per un giocatore tuttora apprezzato tanto in Sicilia quanto in Campania, che lo colloca al 63esimo posto nella classifica all time dei migliori marcatori della Serie A, a pari merito con Duvan Zapata, Aldo Boffi, Riccardo Carapellese e Sergio Pellissier.

Cavani, il ritorno che non ti aspetti: l’uruguaiano è pronto a chiudere la carriera in Serie A

Legato al Boca Juniors da un contratto che scadrà il 31 dicembre 2024, Edinson Cavani potrebbe, come detto, tornare clamorosamente in Serie A nell’imminente sessione invernale di trattative e chiudere la carriera nel campionato che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Stando infatti alle incessanti voci di corridoio venute a galla in queste ore, il 36enne uruguaiano sarebbe pronto a dire sì all’offerta di un noto allenatore che, chiamato a risollevare le sorti della squadra dopo un inizio di stagione a tratti altalenante, avrebbe pensato di inserirlo nelle sue rotazioni per la seconda parte di stagione.

Napoli, pazza idea Cavani per gennaio: Mazzarri pronto a riabbracciare il suo bomber

Di certo non vi è ovviamente nulla, ma da qualche ora a questa parte è balzata agli onori della cronaca la notizia secondo cui Edinson Cavani potrebbe tornare al Napoli per la serrata seconda parte di stagione che vedrà la squadra azzurra impegnata soprattutto nella corsa per un posto nella prossima Champions League.

Viste le difficoltà recenti e l’imminente partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa, Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti decidere di reingaggiare il suo ex numero sette che, qualora tornasse davvero in Campania, ritroverebbe sulla panchina partenopea quel Walter Mazzarri che, esattamente come lui, lasciò il capoluogo campano nel 2013. Una suggestione di mercato sicuramente fantasiosa, questa, per la quale si attendono sviluppi nelle prossime settimane.