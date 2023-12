Bye bye Juve | Gatti, arriva l’occasione della vita: contratto faraonico e plusvalenza da record

Juventus, è già finita la magia: Federico Gatti lascia la Vecchia Signora e cambia colori. Non si può dire no a tutti quei soldi.

Un anno per ambientarsi, poi la definitiva consacrazione: così può brevemente riassumersi la storia che lega tuttora Federico Gatti e la Juventus. Una storia, le cui basi furono gettate nel gennaio di quasi due anni fa, che sta portando l’ex Frosinone ad affermarsi come uno dei migliori difensori della Serie A.

Un difensore, che solo cinque anni fa militava nel campionato d’Eccellenza piemontese, ormai diventato un punto fisso dell’undici titolare di Massimiliano Allegri, il quale ha rinunciato a lui solo nelle prime due sfide della stagione contro Udinese e Bologna.

Due sfide, quelle contro friulani ed emiliani, in seguito alle quali il classe ’98 è sempre partito dall’inizio al centro della difesa della Juventus con la cui maglia, tra le altre cose, ha già segnato tre gol nelle prime 13 partite di campionato da lui fin qui disputate.

Tre gol, di cui due messi a referto nelle ultime due sfide vinte contro Napoli e Monza, che collocano il 25enne piemontese al terzo posto nella classifica cannonieri della squadra bianconera, alle spalle di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, fermi rispettivamente a cinque e quattro gol, e davanti a Milik e Rabiot, entrambi a quota due.

Juventus, Allegri si coccola Gatti: il difensore è ormai intoccabile

Sbarcato all’ombra bianconera della Mole nel gennaio 2022, pur avendo concluso la stagione in Serie B col Frosinone, Federico Gatti è, ora come ora, uno degli uomini sui quali il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri conta maggiormente. Match winner nelle ultime due gare contro Monza e Napoli, il difensore classe ’98 sembra infatti aver già raggiunto la definitiva consacrazione con la maglia della Vecchia Signora.

Protagonista di ottime prestazioni, tanto lo scorso anno quanto in questo primo scorcio di stagione, il 25enne ex Pro Patria e Verbania sarebbe finito nel mirino di molte squadre che, sbalordite dal suo straordinario impatto col massimo campionato italiano, starebbero seriamente valutando la possibilità di bussare alla porta del presidente Ferrero la prossima estate.

Juventus, stai attenta: la Premier League vuole soffiarti Gatti

Le ottime prestazioni offerte da Federico Gatti in questo primo scorcio di stagione hanno finito per attirare, inevitabilmente, l’interesse di molte squadre straniere desiderose di strappare alla Juventus uno dei suoi elementi più validi e importanti. Squadre come Everton e Nottingham Forest che, sebbene attualmente impegnate nelle zone basse del massimo campionato inglese, potrebbero convincere la Vecchia Signora a privarsi del suo gioiello già la prossima estate.

Potendo infatti contare su un’alta disponibilità economica e sul fascino ammaliante della Premier League, Toffees e Tricky Trees sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per il forte difensore italiano il quale, pur essendo legato al club bianconero da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, potrebbe comunque decidere di valutare le proposte delle due società albioniche. Staremo quindi a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.