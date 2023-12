Mi volete ancora? | Hojlund si è già pentito: torna in Serie A, strappato il prestito fino a giugno

Hojlund si è già stancato della Premier League. Il danese vuole lasciare il Manchester United e tornare in Serie A. Trattativa in vista.

Rasmus Hojlund potrebbe lasciare presto il Manchester United per tornare in Serie A: è questa la clamorosa indiscrezione di mercato venuta a galla nelle scorse ore. Nella rosa dei Red Devils che stanno deludendo amaramente in Premier League, il danese sembra non essersi ancora ambientato del tutto in Inghilterra.

Goleador inarrestabile in Champions League, dove ha già segnato cinque gol in altrettante partite, l’ex Atalanta sta invece faticando più del previsto nel massimo campionato inglese nel quale, dopo 12 partite giocate, non ha ancora messo a referto gol e assist.

Un rendimento dai due volti, quello dell’attuale numero undici della rosa di ten Hag, che sta indispettendo e non poco i tifosi mancuniani, i quali pretendono molto di più da un giocatore che la famiglia Glazer ha pagato ben 70 milioni di euro, più dieci di bonus, all’Atalanta lo scorso agosto.

Un’Atalanta con la cui maglia il classe 2003 si era messo in mostra la scorsa annata grazie ai dieci gol in 34 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia (nove in campionato, uno in coppa). Un bottino niente male per un giocatore ancora giovanissimo che, come detto, potrebbe tornare nel Bel Pase già la prossima stagione per legarsi a un top club.

Manchester United, Hojlund non convince: occhi sul gioiello del Lipsia

Capocannoniere della squadra in Champions League, ma oggetto del mistero in Premier League, Rasmus Hojlund potrebbe, come detto, lasciare il Manchester United già alla fine della stagione per tornare in Serie A a distanza di un anno dal suo addio all’Atalanta.

Stando infatti a quanto riportato dal Mirror, la famiglia Glazer starebbe pensando di sostituire il centravanti danese con Lois Openda del Lipsia che, valutato dal club tedesco intorno ai 40 milioni di euro, potrebbe essere l’elemento giusto, e leggermente più esperto, da mettere al servizio di ten Hag.

Hojlund, il Milan strizza l’occhio al danese: l’ex Atalanta può prendere il posto di Giroud

Centrale nei piani di Erik ten Hag, ma fin qui non pervenuto nelle gare di Premier League, Rasmus Hojlund potrebbe presto salutare il Manchester United per tornare in Serie A. Passato dall’Atalanta ai Red Devils a suon di milioni lo scorso agosto, il danese sarebbe finito nel mirino del Milan di Gerry Cardinale che, quasi certo di dire addio a Giroud il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, starebbe seriamente valutando la possibilità di ingaggiarlo in estate vista anche la giovanissimi età.

Prossimo ai 21 anni, che compirà il 4 febbraio 2024, l’ex numero 17 della Dea potrebbe infatti rappresentare l’attaccante del futuro per il club rossonero che, chiamato a confermarsi in zona Champions League al termine della stagione corrente, potrebbe sfruttare proprio i soldi che arriverebbero in caso di qualificazione alla massima competizione continentale per prelevarlo, magari inizialmente in prestito, dal club della famiglia Glazer. Al momento, ovviamente, non sappiamo se la trattativa andrà realmente in porto, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.