“Lo devo a mia moglie…” | Juve, Soulé è in lacrime: rimozione chirurgica e carriera a rischio

Soulé, arrivano brutte notizie: l’infortunio del giocatore del Frosinone lo costringerà a un lungo stop. Una mazzata che proprio non ci voleva.

Se il Frosinone di Eusebio Di Francesco naviga, ora come ora, in acque tranquille in Serie A il merito è anche, e forse soprattutto, di Matias Soulé. Sbarcato in Ciociaria lo scorso 28 agosto in prestito dalla Juventus, l’attaccante argentino ha impiegato poco tempo per caricarsi la squadra sulle spalle e diventare il nuovo idolo dei tifosi gialloblù.

In campo da titolare già dal successivo 2 settembre, nel match pareggiato 0-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese, il classe 2003 è ormai uno degli inamovibili dell’ex tecnico di Sassuolo e Roma il quale, proprio ai suoi gol, sta affidando la conquista della salvezza da parte della formazione laziale.

Una formazione che, attualmente dodicesima in classifica con 19 punti, a più otto sul terzultimo posto dell’Hellas Verona, sembra avere tutte le carte in regola per conservare la permanenza in Serie A anche per il prossimo campionato.

Una permanenza in massima serie che, nemmeno lontanamente sfiorata nelle precedenti due esperienze risalenti alle annate 2015-2016 e 2018-2019, concluse entrambe al diciannovesimo posto, potrebbe arrivare, mantenendo questi ritmi, anche con varie giornate d’anticipo.

Soulé, che exploit al Frosinone: già sei gol e un assist per l’ex Juve

Se la stagione 2022-2023 passata come riserva nella Juventus di Massimiliano Allegri si era conclusa con un Soulé in campo in appena 19 occasioni tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, con un gol segnato alla Sampdoria nella gara di campionato dello scorso 12 marzo, di ben altro avviso è stato questo primo scorcio della stagione 2023-2024 con la maglia del Frosinone addosso.

Un primo scorcio di stagione che ha visto l’argentino mettere a referto già sei gol e un assist nelle sue prime 13 partite in Serie A con la casacca gialloblù, che lo collocano a sole due marcature di distanza dal secondo posto nella classifica cannonieri, attualmente occupato da Olivier Giroud, fermo a quota otto.

Frosinone, brutta tegola per Di Francesco: Marchizza out fino a marzo

In campo per l’ultima volta lo scorso 12 novembre nella sfida casalinga vinta 2-1 contro il Genoa, Riccardo Marchizza, nelle scorse ore, ha comunicato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram la decisione di operarsi per risolvere i problemi fisici che ormai da tempo immemore lo stanno tormentando. Un’operazione, che dovrebbe essere eseguita da qui a breve, in seguito alla quale il terzino sinistro inizierà il percorso riabilitativo che dovrebbe concludersi nel prossimo mese di marzo.

Questo il testo del post pubblicato dal giocatore su Instagram nella giornata di domenica 10 dicembre: “Cari tifosi ciociari, ho aspettato e sperato fino all’ultimo istante, ma purtroppo dopo gli esami e il parere di uno specialista sarà costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico. Lo sport che amo mi mette alla prova per l’ennesima volta, ma sono sicuro che anche questa la supererò da vincitore. Lo devo a me stesso, ai miei figli e a mia moglie. Ci vediamo a marzo, e sarà ancora più bello“.