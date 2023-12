Ufficiale: un ex nerazzurro torna a Milano | Ma non all’Inter: tradimento in stile Calhanoglu

Un’ex giocatore dell’Inter torna a Milano ma in un’altra squadra, si ripropone un tradimento simile a quello di Calhanoglu

Finito ai margini del progetto tecnico del Milan, Calhanoglu ha deciso di punto in bianco di firmare con i cugini dell’Inter e ha dimostrato sul campo che le idee della dirigenza rossonera erano sbagliate dato il grande contributo che il turco sta dando ai risultati di Simone Inzaghi, tra rigori che non fallisce mai e giocate d’alta classe per lanciare le punte Thuram e Lautaro Martinez.

Non si tratta del primo tradimento di un giocatore che cambia maglia tra le due squadre di Milano ma il più recente. In passato è successo a Ronaldo, arrivato al Milan a fine carriera dopo essere esploso in Italia con la presidenza Moratti.

Stessa storia per Zlatan Ibrahimovic che si è trasferito all’Inter dopo la retrocessione in Serie B della Juventus e poi acquisto del Milan, squadra con cui ha poi concluso la sua carriera da calciatore e diventandone il leader dello spogliatoio.

Anche Mario Balotelli ha vestito prima la maglia dell’Inter, dalle giovanili all’esordio con Roberto Mancini in panchina, e poi quella del Milan, con una sola stagione ad alti livelli, prima del declino degli ultimi anni.

Laribi riparte dalla Serie D, firma per l’Alcione, terzo club di Milano

Un giocatore, invece, che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, sta per firmare per un’altra squadra di Milano ma non si tratta del Milan, bensì dell’Alcione, capolista del girone A di Serie D.

L’ambizioso club lombardo sta per fare un colpo in mediana, acquistando le prestazioni sportive di Karim Laribi, centrocampista classe 1991 con 21 presenze in Serie A e oltre 200 in B, con la maglia del Sassuolo.

Laribi e il sogno di portare l’Alcione in Lega Pro

Un ritorno quasi a casa per Laribi che ha iniziato la sua carriera nella stessa città e che potrebbe concludere la carriera proprio nel capoluogo della Lombardia, magari contribuendo a una storica promozione in Lega Pro e dare inizio magari a un ciclo vincente che è successo in passato con altre squadre di provincia.

Un campionato sempre combattuto quello di Serie D, il primo non professionistico in Italia, ma con altri giocatori con un passato glorioso che hanno scelto di continuare a divertirsi nei campi di questo amato torneo.