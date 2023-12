Pioli sorpreso: hanno pagato la clausola rescissoria | Venduto per 4 spicci, addio al bomber del futuro

Il Milan rischia di perdere il possibile nuovo bomber, il club avversario sta per pagare la clausola rescissoria e assicurarsi la punta

Milan che ha aperto un nuovo ciclo dopo il mercato della scorsa estate. Una vera rivoluzione quella avvenuta in casa rossonero, sia a livello dirigenziale, con l’addio di due uomini chiave come Ricky Massara e Paolo Maldini, e una rosa in parte rivoluzionata con l’arrivo di ben dieci nuovi giocatori che sono stati subito integrati allo spogliatoio e alle idee tattiche del confermato tecnico Stefano Pioli.

Una società che disponeva di un gruzzoletto importante da investire sul mercato, dato l’arrivo in semifinale di Champions League e la cessione a cifre importanti di Sandro Tonali al Newcastle. Sono stati quindi individuati una serie di profili promettenti su cui scommettere.

Soprattutto il centrocampo è stato il reparto con più aggiunte, anche data l’assenza di Bennacer che è rientrato sul terreno di gioco dopo sei mesi nello scorso turno di campionato e nella vittoria a San Siro contro il Frosinone.

C’è però un reparto che è stato rinforzato ma senza trovare un giocatore che potesse alzare l’asticella, si tratta del ruolo di punta centrale, con Giroud che continua a meritarsi il posto da titolare ma che non potrà durare a lungo data l’età avanzata.

Il Milan cerca una nuova punta, avanti tutta su Guirassy

Per questo motivo la dirigenza si sta muovendo per individuare il bomber del futuro, senza potersi permettere un altro errore dopo i flop momentanei di Okafor e Jovic che stanno deludendo a livello realizzativo.

Il Milan, quindi, sta stringendo per Serhou Guirassy, il bomber dello Stoccarda con una clausola rescissoria sui 17 milioni. Ma su di lui c’è anche il West Ham, come riporta la Bild, e la concorrenza spaventa i rossoneri.

David e Taremi continuano ad essere le alternative per l’attacco

Si continuano a fare sempre anche i nomi di David, in scadenza di contratto con il Lille, squadra che così potrebbe abbassare le alte pretese economiche, intorno ai 40 milioni, per non perdere a zero il proprio gioiello.

Continua ad essere monitorato anche Taremi, attaccante del Porto che ha però 32 anni e non rappresenta quindi un profilo per costruire un futuro in quel ruolo nevralgico dello scacchiere tattico di mister Pioli.