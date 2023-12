Rotta un’amicizia ventennale | Chiellini: firma e ritorno in Serie A, ma non alla Juventus

Giorgio Chiellini torna clamorosamente in Serie A. Al termine della stagione in Mls, l’ex Juventus firmerà per una storica rivale.

Pronto a scendere in campo col suo Los Angeles Fc nel match contro il Columbus Crew che decreterà la squadra vincitrice della Major League Soccer 2o23, Giorgio Chiellini potrebbe presto lasciare gli Stati Uniti per tornare nel massimo campionato italiano.

Legatosi alla squadra californiana nel giugno 2022, l’ex difensore e capitano della Juventus è infatti recentemente finito nell’occhio del ciclone a causa di voci di calciomercato secondo le quali sarebbe vicinissimo il suo approdo in una storica rivale del club bianconero.

Una storica rivale della Vecchia Signora che, impegnata tuttora in Europa, in Coppa Italia e nella corsa per un posto in Champions League in campionato, è alla disperata ricerca di elementi validi ed esperti che possano dare una mano alla squadra in vista della serrata seconda parte di stagione.

Al termine della gara tra Los Angeles Fc e Columbus Crew, che potrebbe regalare tanto al club losangelino quanto al classe ’84 il secondo titolo Mls consecutivo (il terzo in due stagioni considerando anche il Supporters Shield conquistato sempre lo scorso anno), le parti dovrebbero incontrarsi per discutere dell’eventuale prolungamento del contratto del 39enne nato a Pisa che, in scadenza il prossimo 31 dicembre, potrebbe anche essere l’ultimo della sua lunga carriera.

Chiellini, prima il titolo Mls, poi l’eventuale ritorno in Italia

Portare a casa il secondo titolo Mls consecutivo: è questo, ora come ora, l’obiettivo di Giorgio Chiellini. Diventato recentemente oggetto, come detto, di voci di mercato secondo le quali sarebbe ormai a un passo dal ritorno in Italia, l’ex difensore della Juventus ha in testa solo l’imminente match contro il Columbus Crew al quale prenderà parte con la maglia del Los Angeles Fc.

Un match, quello tra californiani e ohioani, al termine del quale verrà assegnato alla squadra vincitrice il titolo di campione del Nord America per l’edizione 2023. Un titolo che, conquistato per la prima volta proprio la scorsa stagione, il club oronero proverà ovviamente a difendere per confermarsi sul gradino più alto del podio per il secondo anno consecutivo.

Fiorentina, pazza idea Chiellini: l’ex Juve torna a Firenze dopo quasi 19 anni

Impegnata in Conference League, in Coppa Italia e in campionato nella corsa per un posto in Champions League, la Fiorentina del patron Rocco Commisso starebbe prendendo seriamente in considerazione la possibilità di ingaggiare Giorgio Chiellini per la seconda parte di stagione. Un ingaggio, quello del classe ’84, il quale, qualora andasse in porto, lo riporterebbe a Firenze a distanza di quasi 19 anni dal suo addio.

Tra le file della Viola nella stagione 2004-2005, il 39enne nato a Pisa potrebbe infatti presto legarsi, a parametro zero, alla società che lo fece esordire in Serie A il 12 settembre 2004. Una società che, desiderosa di tornare in Champions League a distanza di quasi 14 anni dall’ultima partecipazione, è pronta ad affidarsi all’esperienza e alla grinta di uno dei più forti difensori italiani tuttora in attività.