Moratti, ti ricordi di lui? | Andrà ancora in tribunale: accusa grave e provvedimento salatissimo

Una vecchia conoscenza dell’ex presidente dell’Inter Moratti andrà di nuovo in tribunale, chiesto un risarcimento maxi, ecco l’accusa

Massimo Moratti è stato il presidente più longevo della storia dell’Inter. La sua avventura alla guida dei nerazzurri è durata dal 1995 al 2013 con ben 16 trofei alzati tra cui lo storico Triplete del 2010 con José Mourinho in panchina e una squadra stellare costruita con scelte rischiose, compresa la decisione di cedere Zlatan Ibrahimovic, fino a quel momento leader dell’attacco, per puntare su un giovane ma non ancora esploso Diego Milito.

Quest’ultimo fu il trascinatore a suon di reti della cavalcata che consentì all’Inter di tornare a vincere la Champions League e una doppietta fu decisiva in finale contro il Bayern Monaco a Madrid.

Ma poco dopo quello storico giorno, Moratti fu inibito per tre mesi dalla Commissione Disciplinare Nazionale con un’ammenda a seguito dei deferimenti del Procuratore federale Palazzi in merito alla compravendita dei calciatori Thiago Motta e proprio Diego Milito avvenuta al momento del loro acquisto dal Genoa.

A luglio 2011, invece, in seguito alla pubblicazione delle intercettazioni inedite correlate al processo noto come Calciopoli, sempre il procuratore federale Stefano Palazzi presenta un dossier in cui vengono coinvolti alcuni dirigenti calcistici non indagati nel processo sportivo celebrato nel 2006, tra cui Moratti, accusato per la violazione dell’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Fu però segnalata l’impossibilità a procedere.

Choutos, l’ex giocatore dell’Inter porta in tribunale la Roma

Un’ex giocatore dell’Inter di Moratti, Lambros Choutos, sta per inguaiare un’altra società italiana, la Roma. Agente di Lazaros Lambrou, calciatore che nel 2016 vestiva la maglia della Primavera giallorossa, ha portato la società capitolina davanti al Tribunale civile di Atene.

Oggetto della sua richiesta il risarcimento danni a causa dell’interruzione della trattativa tra Lambrou e la Roma nel febbraio del 2016, con la richiesta di ben 568.612,50 euro, più interessi e 50.000 euro più interessi per danni morali.

Ancora non c’è la data dell’udienza, chi avrà la meglio?

Le due parti chiamate in causa stanno attendendo di conoscere la data dell’udienza di discussione. Una cifra importante quella richiesta, con l’ex giocatore nerazzurro che sta cercando di far valere le ragioni del suo assistito.

Un processo che potrebbe avere tempi lunghi, sarà interessante scoprire l’esito finale. Intanto va sottolineato quanto i procuratori stiano sempre più prendendo per la giacca le società e questo episodio ne è la testimonianza.