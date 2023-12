Clamoroso Milan: scoppia un altro ‘caso Tonali’ | Coinvolto l’attaccante, si valuta il provvedimento

La cessione del centrocampista è stato uno dei colpi dell’intera estate calcistica, ora ci potrebbe essere una replica.

L’estate di calciomercato, soprattutto in Italia, è stata una stagione ed una sessione caratterizzata soprattutto dal Milan e dai suoi tanti affari, sia in entrata che in uscita. La società meneghina è stata protagonista di una sorta di rivoluzione che ha visto interessata sia la parte dirigenziale che quella tecnica e dei calciatori.

Dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic, i tifosi del Milan hanno dovuto affrontare un mese di giugno pieno di colpi di scena che ha visto anche i licenziamenti di Paolo Maldini e Ricky Massara. I rossoneri di tutto il Mondo, quindi, si sono tutto ad un tratto trovati a dover fare i conti con la mancanza di due punti cardine della rinascita rossonera che si è avuta dal 2020 in poi.

Come se non bastasse, poi, la nuova dirigenza, con Furlani e Moncada in testa, non ci ha messo molto ad accettare la ricchissima proposta del Newcastle per Sandro Tonali. Il centrocampista tifoso del Milan fin da bambino, voluto da Paolo Maldini a tutti i costi e che sarebbe dovuto diventare simbolo e capitano del Diavolo del futuro, è così volato via in pochissimo tempo ed ha lasciato i tifosi rossoneri senza un altro punto di riferimento importante.

La dirigenza rossonera ha poi reinvestito tutti i soldi ricavati dalla cessione di Tonali, anzi ha dimostrato di voler costruire una squadra competitiva, spendendo altri 50 milioni di euro di tasca propria. L’attuale Milan ha ancora qualche lacuna tattica e di organico (difensore centrale, vice Theo e vice Giroud), ma il lavoro fatto in estate è stato comunque encomiabile e mirabile.

Tonali, la cessione e il caso scommesse

La cessione di Sandro Tonali, per circa 80 milioni di euro, bonus compresi al Newcastle, però, resterà sicuramente nella storia dei rossoneri. Prima di tutto è stata la più alta di sempre e poi ha pochi eguali anche in Italia, a livello di mercato in uscita. Il Milan ha sostituito Tonali con i vari Loftus-Cheek, Musah e Reijnders, ma dall’affare ci ha guadagnato molto più di quello che può essere un mero calcolo statistico ed economico.

Tonali, infatti, è stato coinvolto qualche mese dopo nel caso-scommesse ed ora dovrà scontare circa dodici mesi di squalifica. Non potrà tornare in campo prima dell’inizio della prossima stagione e questo rappresenta sicuramente un pericolo scampato per Pioli e la dirigenza rossonera.

Mercato, la Premier su un ex obiettivo del Milan

Come Tonali, però, anche un altro obiettivo dichiarato dei rossoneri si allontana da Milanello. Il Milan è da tempo alla ricerca di un vice Giroud. In estate sono sfumati, quando sembravano già fatti, Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Poi è arrivato Luka Jovic, ma il Diavolo continua a guardare al mercato e ha messo gli occhi soprattutto su David e Guirassy.

In estate è stato spesso accostato al Milan anche il nome del giovane Hugo Ekitike. L’attaccante francese, classe 2002, alla fine è rimasto al Paris Saint Germain, ma al momento è completamente fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. A gennaio, quindi, potrebbe riaprirsi la questione legata alla sua cessione, con West Ham e Crystal Palace che, secondo The Standard, sono interessate al calciatore.