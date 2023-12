Lo sapevano tutti, anche Inzaghi | Travolto dai debiti: è stato costretto a vendere casa

Un ex calciatore, conosciuto bene da Inzaghi, ha sperperato tutti i suoi averi ed è stato travolto dai tanti debiti.

Donne, alcool, gioco d’azzardo, droga, cattivi investimenti. Sono davvero tanti i motivi per cui anche chi ha tanti soldi ed ha accumulato diverse ricchezze e beni di lusso durante la sua carriera, può tutto ad un tratto finire in disgrazia e perdere tutto.

Cosa che, purtroppo, nel corso del tempo è avvenuto soprattutto a diversi calciatori, anche ricchissimi che, sia mentre erano in attività, sia una volta smesso, non hanno saputo gestire al meglio la fortuna che gli è capitata tra le mani.

Di storie di droga e alcool che hanno distrutto vite e prospettive di calciatori famosi ne conosciamo tante. Da Diego Armando Maradona, il più forte e famoso di tutti, a Garrincha, da Paul Gascoigne a George Best, da Andy Van der Meyda a Claudio Caniggia.

Diverso è, invece, il discorso che si può fare per calciatori che hanno speso tutte le loro fortune, sia in vizi che in alcuni investimenti sbagliati e, nonostante le centinaia di milioni di euro guadagnati in carriera, ora sono al lastrico e devono fronteggiare anche diversi debiti. Andrea Brehme, per esempio, campione del Mondo con la Germania nel 1990 e Campione d’Italia con l’Inter dei record, ha dichiarato poco tempo fa di non avere più nulla e di essere travolto dai debiti. Stesso discorso vale per un altro ex calciatore nerazzurro, il cileno Ivan Zamorano.

Debiti e casa all’asta, Cafu nei guai

Notizia delle ultime ore, invece, è quella che riguarda uno dei più forti terzini della storia del calcio, forse il terzino destro per eccellenza di ogni tempo: Marcos Cafu. L’ex Campione del Mondo con il Brasile, Campione d’Europa con il Milan e grandissimo calciatore anche della Roma, secondo il portale Uol, è travolto dai debiti, tanto da essere stato costretto a mettere all’asta la sua super villa.

L’abitazione lussuosa, situata a San Paolo, è stata messa all’asta per circa 4.7 milioni di euro, nonostante il valore effettivo sia di 7.5 milioni, a causa di un vecchio debito non saldato. La villa è composta da sei suite, piscina, campo da calcio, sala cinema, sala giochi e sauna e si estende su un terreno di 2.581 mq. L’ex campione di Milan e Roma ora avrà 45 giorni lavorativi per lasciare la casa.

Cafu, l’incubo degli ultimi anni

Cafu negli ultimi anni non riesce proprio a venire a capo di un periodo terribile. Qualche anno fa, infatti, perse suo figlio in un incidente stradale ed ora deve anche dire addio alla sua abitazione per i tanti debiti accumulati nel tempo. L’ordine di mettere all’asta la sua abitazione sarebbe stato emesso a seguito di un’azione di riscossione aperta nel febbraio 2018 contro una società che faceva capo proprio all’ex campione brasiliano.

Cafu ha fatto di tutto per provare ad evitare di perdere la sua villa, arrivando anche a sostenere di usarla come abitazione principale in cui viveva e vive con la propria famiglia. Così, ha dichiarato di avere intenzione di saldare il debito, ma i giudici non hanno accolto la richiesta dell’ex Milan e Roma.