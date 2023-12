L’algoritmo non c’entra niente | Pioli, ufficiale l’approdo del fuoriclasse: costerà 100 milioni di euro

L’allenatore rossonero potrà finalmente contare sul campione per le prossime sfide: equivale a un acquisto di mercato.

Quando lo scorso 7 ottobre l’arbitro Piccini aveva fischiato la fine della partita di Marassi, anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani aveva faticato a contenere il proprio entusiasmo, esultando a bordocampo insieme ad un piccolo gruppo di tifosi rossoneri. Il gol di Christian Pulisic aveva regalato al Milan la settima vittoria in otto partite, una delle migliori partenze nella storia del club.

È stato l’ultimo momento di pura serenità a Milanello, prima di una striscia di risultati tanto negativi quanto inaspettati. Soltanto una squadra, fino a quel momento, era riuscita a mettere a nudo le incertezze e le difficoltà milaniste, l’Inter. Una sconfitta pesante, ma che era stata catalogata come semplice incidente di percorso.

È giunta, poi, la sfida di San Siro contro la Juventus, una partita sfortunata segnata dall’espulsione di Thiaw e decisa da un tiro deviato di Locatelli. Troppo presto per far scattare l’allarme? Forse sì. È, invece, l’inizio di un periodo complesso, che allontana i rossoneri dalla vetta della classifica e compromette le possibilità di qualificarsi ai gironi di Champions League.

A complicare ulteriormente le cose, gli infortuni. Tanti, variegati e lunghi. Qualcosa che hanno costretto Pioli, dopo il problema muscolare accusato da Thiaw contro il Borussia Dortmund, a schierare Theo Hernandez come centrale nella sfida contro il Frosinone. Una scelta che, con ogni probabilità, verrà riproposta a Bergamo.

Rientro

Nonostante il pacchetto arretrato sia in palese difficoltà, l’assenza che ha pesato di più nelle ultime sfide è quella di Rafael Leao, che era stato costretto ad abbandonare la partita di Lecce dopo appena dieci minuti per un problema al bicipite femorale.

La buona notizia è che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il portoghese sarebbe vicino al rientro e potrebbe puntare a tornare tra i convocati già per la partita contro l’Atalanta. In ogni caso, sarà pronto per scendere in campo contro il Newcastle, nella sfida decisiva del gruppo F.

Probabili

Oltre al miglior giocatore della Serie A 2022, Pioli è pronto a riabbracciare Simon Kjaer, le cui condizioni fisiche continuano a migliorare. La sua situazione verrà valutata progressivamente, ma ad oggi resta difficile immaginare che possa scendere in campo contro l’Atlanta.

(4-3-3) Maignan; Calabria, Theo Hernandez, Tomori, Florenzi; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leao.