Jovic: compagno o rivale? | Il VIDEO lo incrimina: dito medio ai tifosi, non ha digerito le critiche

Luka Jovic e il suo inizio altalenante con la maglia del Milan. Il video pubblicato in rete poche ore fa incrimina l’ex Fiorentina: il gesto è imperdonabile.

L’esperienza al Milan di Luka Jovic non si può certo dire sia iniziata nel migliore dei modi. Arrivato all’ombra rossonera della Madonnina lo scorso 1 settembre, dopo aver iniziato la stagione tra i convocati di Vincenzo Italiano, l’attaccante serbo è ancora alla ricerca della migliore condizione.

Quasi in ultima posizione nelle gerarchie del parco attaccanti meneghino, l’ex centravanti di Fiorentina e Real Madrid ha trovato maggiore continuità solo nelle ultime gare nelle quali Pioli ha deciso di affidarsi a lui, viste le indisponibilità dei vari Giroud, Leao ed Okafor.

Una dimostrazione di fiducia importante, quella del tecnico parmigiano nei confronti del classe ’97, che sembra aver finalmente scosso le corde di quest’ultimo il quale, nella vittoria interna della settimana scorsa contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, ha trovato il suo primo gol stagionale con la maglia del Diavolo.

Un gol importantissimo, quello rifilato alla formazione ciociara, al quale i tifosi rossoneri ora sperano possano seguirne altri che aiutino la squadra non solo a tenersi in scia di Juventus ed Inter, ma anche e soprattutto a confermarsi in zona Champions League la quale, vista l’ormai quasi certa eliminazione dall’edizione attuale, rappresenta l’obiettivo stagionale minino da conquistare a tutti i costi.

Jovic, al Milan per rilanciarsi dopo le delusioni degli ultimi anni

Arrivato al Milan a parametro zero lo scorso settembre come scarto della Fiorentina, Luka Jovic è pronto a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni di Stefano Pioli. Un allenatore, l’emiliano, il quale, dopo l’ottima prestazione offerta dal serbo contro il Frosinone, ha fatto capire di contare molto su di lui soprattutto in vista della seconda parte di stagione.

Una seconda parte di stagione nel corso della quale il 25enne attaccante (compirà 26 anni il prossimo 23 dicembre) dovrà dimostrare di possedere ancora quelle qualità che tra il 2017 e il 2019 lo avevano fatto balzare agli onori della cronaca al punto da convincere il Real Madrid a versare nelle casse dell’Eintracht Francoforte ben 60 milioni di euro per portarlo in Spagna.

Cabral, dito medio ai tifosi del Benfica: il video non lascia spazio a fraintendimenti

Se Jovic sembra aver finalmente guadagnato un po’ di fiducia agli occhi dei tifosi del Milan, lo stesso non si può dire di Arthur Cabral con quelli del Benfica. Passato al club di Lisbona lo scorso 10 agosto, dopo aver condiviso col serbo lo spogliatoio della Fiorentina, il centravanti brasiliano pare non essere già più gradito sulla sponda biancorossa della capitale portoghese, coi tifosi delle Aquile che, ora come ora, non perdono occasione per rimproverargli un apporto fin qui nullo alla causa, fatto di zero gol e zero assist messi a referto nelle prime undici partite di campionato da lui disputate.

Contestazioni e rimproveri, diventati ormai consuetudine, alle quali, proprio poche ore fa, il centravanti classe ’98 ha risposto mostrando il dito medio in un video pubblicato su X da B24. Un gesto sicuramente deplorevole, questo, dettato molto probabilmente da rabbia e frustrazione, per il quale sono attese le scuse pubbliche dell’ex numero nove della Viola le quali, stando alla situazione, non è detto arriveranno.