È uno scambio equo | Salah, follia sotto l’albero: rompe col Liverpool e torna in Serie A per vincerla

Momo Salah dice addio al Liverpool e torna in Serie A: l’egiziano diventa merce di scambio. Una big italiana manderà un centrocampista in Premier League.

Mentre le squadre dei principali campionati europei sono scese o si preparano a scendere in campo per le rispettive gare del fine settimana, voci di calciomercato più o meno attendibili continuano a circolare incessantemente alla luce dell’imminente sessione invernale di trattative che scatterà a tra poco meno di un mese.

Voci di calciomercato che, stando a quanto venuto a galla recentemente, vedrebbero protagonista nientemeno che Mohamed Salah, il quale potrebbe presto salutare il Liverpool per far ritorno in Serie A a distanza di quasi sette anni dal suo addio alla Roma nell’estate 2017.

Una Serie A che, ormai orfana di quel fascino attira campioni, è pronta a riaccogliere il talento dell’attaccante egiziano, già ammirato per ben tre stagioni prima con la maglia della Fiorentina, (26 presenze e nove gol complessivi tra il gennaio e il maggio 2015), e poi con quella della Roma (83 presenze e 34 gol complessivi tra il 2015 e il 2017).

Un talento, quello dell’attuale numero undici dei Reds del quale, dopo quasi sette anni in Premier League, spera di poter godere una una big del nostro calcio la quale, stando a quanto venuto a galla recentemente, starebbe valutando l’idea di proporre al club inglese uno scambio con un forte centrocampista classe ’94.

Salah, dal Liverpool alla Serie A: lo scambio con la big si può fare

Miglior marcatore del Liverpool in Premier League, Mohamed Salah, come detto, potrebbe tornare in Serie A la prossima stagione mediante uno scambio tra i Reds e una big del nostro massimo campionato. Uno scambio che, qualora si concretizzasse, porterebbe l’egiziano in Italia e un centrocampista seguito da tempo dal club inglese in Premier League.

Un centrocampista che, balzato agli onori della cronaca grazie alle ottime prestazioni fatte registrare nell’ultimo anno, sarebbe molto gradito a Jurgen Klopp il quale, attualmente primo in Inghilterra, ha già fatto capire di essere pronto ad affidargli le chiavi del suo centrocampo la prossima stagione.

Salah all’Inter, Calhanoglu al Liverpool: Inzaghi e Klopp trovano l’accordo

Centrale nei piani tecnico-tattici di Simone Inzaghi e molto apprezzato dai tifosi dell’Inter, Hakan Calhanoglu potrebbe legarsi al Liverpool la prossima stagione. Rinato in nerazzurro dopo gli anni deludenti al Milan, il turco, come detto, potrebbe sbarcare sulla sponda rossa del Mersey la prossima estate mediante un clamoroso scambio con Momo Salah.

Nonostante l’interesse del Chelsea, che secondo Tuttosport dovrebbe comunque fare un tentativo, l‘ex numero dieci del Diavolo dovrebbe infatti essere promesso esclusivamente a Jurgen Klopp il quale, da sempre suo estimatore, è pronto a far ruotare proprio attorno a lui il centrocampo dei Reds che l’anno prossimo dovrebbero disputare nuovamente la Champions League dopo un anno di assenza.