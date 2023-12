Haaland? Questa volta è nostro | Giuntoli ha assaltato il top player: arriva già a gennaio

La Juventus non vuole lasciarsi sfuggire un nuovo talento mondiale, come accaduto nel 2017 con l’attuale attaccante del Manchester City.

Molto spesso quando pensiamo ai what if nel calcio il primo pensiero riguarda a eventi strettamente di campo. In riferimento alla Juventus, le sliding door principali degli ultimi anni riguardano alcune partite che avrebbero potuto cambiare il corso della propria storia, e non solo. Ma i rimpianti bianconeri non si fermano soltanto alle due finali perse a Berlino e Cardiff, perché alcune occasioni mancate, che vivranno a lungo nella testa dei tifosi, riguardano delle trattative di mercato. Una in particolare.

Nell’estate 2017 Fabio Cherubini, direttore sportivo delle squadre giovanili, aveva messo gli occhi sul diciassettenne Erling Haaland, all’epoca ancora sconosciuto. L’attaccante norvegese aveva appena cominciato a mettersi in mostra con la maglia del Molde e nessuno, ad eccezione della Juventus, sembrava ancora essersi accorto dello straordinario potenziale del centravanti.

Iniziò così una lunga trattativa che portò il giovane talento e suo padre a visitare anche il centro sportivo di Vinovo nel dicembre dello stesso anno. Qualche anno dopo Vincenzo Morabito, che fece tra intermediario tra le due società, ha rivelato ai microfoni di Tuttosport che il principale ostacolo alla riuscita fu economico: «La proprietà juventina ritenne fuori dai parametri del club un investimento da 2.5 milioni di euro per un ragazzo del vivaio». Una decisione che, col senno di poi, siamo sicuri che a Torino rimpiangano ogni giorno.

Nuovo talento

I bianconeri hanno tratto una lezione da quell’esperienza, motivo per cui non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire quello che potrebbe essere il prossimo talento nordico pronto a esplodere. Si tratta di Maurits Kjaergaard, centrocampista ventenne del Salisburgo.

Visionato da vicino durante la partita di Champions League contro il Benfica dello scorso settembre, il classe 2003 potrebbe rappresentare l’innesto ideale per alzare il tasso tecnico della zona mediana. Sul giocatore è presente anche il Napoli.

Necessità

L’acquisto di un centrocampista rappresenta la priorità assoluta per la Juventus, in vista del prossimo mercato invernale. Le defezioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, infatti, hanno ristretto al minimo le rotazioni.

Considerato l’aumento di capitale di 200 milioni dello scorso ottobre e la posizione di classifica, se sarà fatto un investimento oneroso a gennaio, sarà per una mezzala di qualità.