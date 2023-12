Zambo Anguissa, dramma senza fine | Si è rotto il crociato: tornerà tra un anno

Risveglio bruttissimo per Zambo Anguissa, la rottura del crociato comporta la fine in anticipo della stagione, adesso servono rinforzi

Napoli reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Inter di Simone Inzaghi che ha vinto agilmente e si è riconfermata in vetta alla classifica. Per i campioni d’Italia in carica il primo posto è ormai irraggiungibile già prima del termine del girone d’andata e. anzi, al momento si trova alla quinta posizione a pari punti con la Roma che ha una migliore differenza reti, in attesa dello scontro diretto.

La cura di Walter Mazzarri dovrà ancora mostrarsi. Il blitz di Bergamo aveva illuso la tifoseria partenopea che si potesse subito intraprendere un filotto di risultati positivi ma il calendario è davvero complicato per il tecnico.

A guidare il centrocampo azzurro è Zambo Anguissa, titolare nelle due gare di campionato con Mazzarri in panchina e ritenuto imprescindibile per il nuovo mister a causa del dinamismo e della capacità di fare efficacemente le due fasi in mezzo al campo.

Arrivato in Italia in sordina, si è subito imposto mostrando un grande talento e ha contribuito con le sue prestazioni allo storico Scudetto della passata stagione, con Spalletti che difficilmente ha fatto a meno di lui.

Matip e il suo grave infortunio, possibile rottura del crociato

Titolare anche nella sua Nazionale, il Camerum, come il difensore centrale Matip, costretto ad uscire nel secondo tempo del match contro il Fulham in Premier League, a causa di un problema ai legamenti del ginocchio.

Dall’Inghilterra arrivano notizie negative e c’è anche la possibilità della rottura del legamento crociato. Una pesante assenza sia per il club che per il Camerum, impegnato con la Coppa d’Africa a gennaio.

Servono rinforzi adesso per un Liverpool privo del suo centrale di difesa

Uno stop pesante che dovrà costringere Kloop e la società inglese ai ripari, già nel mercato invernale, per consentire alla difesa di avere un nuovo leader per contenere le folate degli attacchi pericolosi di molte squadre della Premier League.

Una sorta di anno zero per il Liverpool, lontano dai fasti di alcune stagioni fa, ma che cerca di costruire un nuovo ciclo, sempre con il tecnico tedesco in panchina, portatore di un’idea di calcio prontata all’attacco e che ha sempre soddisfatto l’esigente e passionale tifoseria di Anfield.