Inzaghi basito: c’è un nuovo ‘caso Skriniar’ | Ma lui è felice: un problema in meno nelle rotazioni

Si ripropone un nuovo caso Skriniar per l’Inter, Inzaghi ha preso bene la questione, per lui era un problema fare rotazioni in difesa

Skriniar è stato tra i difensori centrali più forti che l’Inter ha avuto in rosa nelle ultime stagioni. Arrivato dalla Sampdoria si è poi imposto come il perno del reparto arretrato dei nerazzurri, contribuendo allo scudetto conquistato con Antonio Conte in panchina. Tanto carattere ma anche qualità per un giocatore molto forte di testa dai calci d’angolo e con il vizio del goal. Un salto di carriera enorme fatto nella sua parentesi milanese.

La sua storia calcistica con l’Inter si è conclusa con il mancato rinnovo del contratto e con il difensore che si è poi accasato al Paris Saint Germain. Una grossa perdita che è stata però presto risanata con la costruzione di un 3-5-2 roccioso e molto italiano.

Il coraggio della società è stato quello di dare fiducia a due giocatori cresciuti nel settore giovanile, i quali, dopo alcune esperienze in prestito, si sono dimostrati meritevoli di un posto da titolare nell’Inter.

Si trattano di Bastoni e Dimarco, oggi titolarissimi anche della Nazionale italiana che disputerà gli Europei il prossimo giugno in Germania. Eppure all’Inter manca qualcosa, un nome per far rifiatare e consentire un maggior ricambio là dietro.

L’Inter spinge per convincere Djalo a firmare, rischio concorrenza

E così, mentre i nerazzurri persero Skriniar a zero, potrebbero rinforzare la propria difesa con l’acquisto di un centrale in scadenza di contratto il prossimo giugno. Si tratta di Djalo, in forza al Lille in Ligue 1.

Nelle ultime settimane però è aumentata la concorrenza per il difensore del Lilla che piace anche a Juventus, Psg e Atletico Madrid. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore è convinto della proposta interista e può firmare a inizio gennaio, ma l’arrivo di altre possibili offerte può complicare la trattativa.

Firma vicina ma arrivo a Milano previsto a giugno

Simone Inzaghi si è detto favorevole all’arrivo del giocatore, che potrebbe firmare a gennaio ma restare in Francia sino al termine della stagione in corso. Per lui un possibile trasferimento in Italia che rappresenterebbe una nuova esaltante sfida.

Il giocatore, infatti, si è detto sin da subito felice delle avances nerazzurre e probabilmente la sua volontà di scegliere l’Inter farà la differenza. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.